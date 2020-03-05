中方始终秉持人类命运共同体理念加强国际防疫合作

据新华社北京3月4日电 （记者成欣）外交部发言人赵立坚4日表示，中方一直密切关注全球新冠肺炎疫情发展形势，始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明和负责任的态度加强国际防疫合作。

“我们是这么说的，也是这么做的。”赵立坚说。据他介绍，3日下午，中国外交部会同国家卫生健康委举办与阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、亚美尼亚、土库曼斯坦及上合组织秘书处新冠肺炎疫情专家视频交流会。来自国家卫生健康委及外交部、海关总署、中国驻相关国家使馆代表，中国疾控中心、北大医院等技术机构专家，相关国家外交和卫生部门、驻华外交机构、卫生领域专家及有关国际组织代表参加了视频会议。

赵立坚表示，中方专家全面介绍了中国疫情发展形势和防控、救治等经验，各方就防控措施、诊断筛查、实验室检测等方面内容进行了深入交流，并表示将进一步加强信息交流和协调行动，共同维护地区和全球卫生安全。