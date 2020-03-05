湖北医疗物资需求基本满足

截至3月3日，工信部重点监测的企业共为湖北，主要是武汉，提供了6.5万台（套）医疗设备，其中无创呼吸机1.4万台，有创呼吸机2900余台，心电监护仪1.5万余台……基本满足了湖北前方防疫的需要，实现了武汉以及相关地市标准范围内的应配尽配。这是今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，工信部装备工业一司司长罗俊杰介绍的情况。

打好疫情防控阻击战，特别是做好重症患者的救治，离不开先进医疗设备、充足医疗物资的保障。疫情发生以来，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组各成员单位通力协作，组织主要企业加快排产，协调跨地区的资源调用，采取多项措施，竭力保障医疗设备的需求，效果明显。

防护服的产能和产量得到了快速增长。据工信部消费品工业司副司长曹学军介绍，目前，防护服的生产供应已经由十分紧缺转为能够满足需求。每日协调保障湖北地区防护服的数量达到了25万件，已经连续十几天超出湖北地区的需求。

曹学军表示，目前疫情在全球多个国家出现，部分地区疫情在加剧，防护物资也出现了紧缺的情况。中国是防护服生产的大国，我们也鼓励国内防护服的生产企业积极对接国外需求，按相应标准规范生产出口，为全球共同抗击疫情做出贡献。

据罗俊杰介绍，截至3月3日晚上，各重点企业已经运抵湖北省的负压救护车达到了690辆，覆盖了全省17个地市，其中武汉有329辆，总体满足了湖北省疫情防控当前的需要。（记者熊建）