疫情之下来自海外学子的消息

3月3日，人们在韩国首尔街头排队购买口罩。

新华社记者 王婧嫱摄

当下，新冠肺炎疫情已蔓延到70多个国家，中国之外的确诊病例数已突破1万，韩国、意大利、伊朗等国形势尤其严峻。疫情之下，海外学子在做好自我防护的同时，也在努力保持心态稳定和正常的生活，尽量减少疫情带来的影响。

在韩国：

校内隔离，学校提供的服务很周到

“刚回韩国的时候，这里的疫情还没有像现在这么严重。这几天，我在校内自我隔离，每天通过各种渠道都能了解到外面的情况变得更严重了。现在看来，自我隔离是安全的办法。”唐茜茜说。她目前就读于韩国全北大学，学习朝鲜语。

2月22日从国内返回韩国后，唐茜茜便按照学校要求，开始了为期14天的自我隔离。随着韩国新增病例迅速增长，疫情预警已上调至最高级别，她也在密切关注着当地的疫情情况。

因为疫情，唐茜茜所在的全北大学已将开学时间延期至3月16日。校内生活馆等公共区域都在固定时间进行清扫与消毒。同时，学校为已来韩的中国留学生提供自我隔离的场所，一人一间分别管理，并为留学生开设了生活馆临时诊所等医疗场地。

“隔离期间，这里提供免费住宿和三餐，房间安有地暖、24小时提供热水，还是挺方便的。同时，学校会统计并购买发放生活用品，还免费发放口罩等防护物资。”唐茜茜说。

让她觉得感动的是，除了物质方面尽量满足学生的日常需求，学校还关注到了隔离期中学生们的心理健康。“前几天，校长还在学校广播中安慰、鼓励我们每一位隔离的中国学生，我们听了，心里面会觉得温暖。”唐茜茜说。

在日本：

辞去便利店的工作，安心在家复习

“1月8日，我从国内回到日本，到现在也有两个月了。这段时间里，内心波动比较大。”目前就读于日本千叶大学的若曦（化名）这样说。

看到武汉封城的消息后，若曦在出门时便开始有意识地戴口罩，做好防护。“但在当时，日本人好像并没有对这件事给予太多的重视，在路上也仅有一小部分人戴口罩。”她说，直到2月中旬，她打工的便利店才开始要求店员们戴口罩上岗。

庆幸的是，若曦所在的大学目前正在放春假。“学校2月初发邮件给我们，提醒大家尽量减少面对面活动、减少聚集；如果有发热、咳嗽等症状，要自觉在家休养，等等。”此外，千叶大学还告知学生：若是有其它身体不适，可随时同校方综合安全卫生管理机构联系。这让若曦心里稍稍觉得踏实。

截至3月3日上午，日本已确诊980例新冠肺炎。若曦注意到，日常生活中戴口罩的人有所增加，但依然有一部分人没有戴口罩。而在此之前，她仍在便利店打工。“那时候我就已经比较敏感了，会关注进店不戴口罩的人。坦白说，当有顾客不戴口罩在店内打喷嚏或咳嗽的时候，我就会特别害怕。”

而现在，若曦已经辞去了便利店的工作。尚处于假期中的她，除了定期采购食物之外基本不出门。“在家里接触的人也比较少，心里也更踏实。4月份我有考试，正好可以利用现在的时间在家中认真备考。希望疫情能够早点结束，大家也都能尽快恢复‘自由身’。”若曦说。

在意大利：

重视防护，也希望更多人重视起来

“在罗马，戴口罩的人确实很少，民众也算‘佛系’了。”正在意大利罗马第一大学读博二的台凌宇，语气中多少有些调侃。

事实上，截至3月2日，意大利已累计确诊新冠肺炎病例2036例，形势堪称严峻。“我们的校园里一切正常，还没有采取任何措施。学校文件中建议学生勤洗手、注意个人卫生等等。”台凌宇说。“与国内要求大家都要戴口罩不同的是，意大利卫生部建议，当感觉身体不适、有感冒发烧等症状或要接触病人时，才需戴口罩。”台凌宇语气中难掩无奈。

他坦言，自己现在出门也不会常戴口罩。“这里本地人觉得生病的人才需要戴，若是戴上口罩出门，多少会显得有些‘另类’。”台凌宇说，而到学校后，同学们上课同样不戴口罩。

虽无奈，但台凌宇却在尽己所能、做好防护工作——坐地铁有意错开高峰时段、与人同行时尽量保持距离、出门能步行尽量步行……除此之外，他在家中“屯粮”，储备了一些生活必需品，尽可能减少不必要的出行。

研究方向是废弃物能源化利用的他，实验室里必备的便是一次性手套、消毒液等防护用品，这些平常放在眼皮底下都不会让台凌宇注意到的物品，现在却派上了用场。

台凌宇说，他还是希望能有更多人对疫情防控引起重视。无论是政府还是个人，同心抗“疫”，才能守护大家的安全。