美国新冠肺炎疫情蔓延引担忧

连日来，美国国内新冠肺炎确诊病例和死亡人数持续上升，引发公众担忧。据美国有线电视新闻网报道，截至美国东部时间3月4日零点，美国累计确诊新冠肺炎病例125例，死亡病例9例。

目前，美国已有13个州出现新冠肺炎确诊病例，地处西海岸的华盛顿州和加利福尼亚州疫情形势最为严峻。全美首例感染源不明的病例出现在加利福尼亚州。该病例出现后，美国卫生专家分析称，新冠肺炎在美国国内可能已经出现社区传播，公众对疫情的担忧情绪上升。

美国境内报告的所有9例新冠肺炎死亡病例均出现在华盛顿州。该州的一所老年养护中心被认为存在聚集性感染风险，至少5例死亡病例与该养护中心有关联，此外还有超过50名工作人员出现了疑似症状。华盛顿州州长杰伊·英斯利已于2月29日宣布该州进入紧急状态，指令州政府各机构动用“所有必要的资源”防控疫情，并授权在必要时动用国民警卫队。为防止疫情扩散，华盛顿州已紧急关闭至少48所学校，以对校区进行消毒。除华盛顿州以外，已经出现3例确诊病例的佛罗里达州也已宣布进入紧急状态。

美国联邦政府连日来持续加强对疫情的应对措施。3月2日，白宫敦促药企加快针对新冠病毒的疫苗开发。在此之前，白宫已经任命副总统彭斯专门统筹美国新冠肺炎疫情防控工作。

随着美国国内确诊病例不断增多，更多公共卫生专家对美国政府前一阶段的疫情应对工作提出了质疑。路透社日前援引专家分析指出，美国此前几周应对疫情时，没有调集足够资源提升美国社区应对疫情的准备。

此前，美国对潜在感染病例的核酸检测十分迟缓。美国疾病控制与预防中心于2月初开发了新冠病毒核酸检测试剂盒，并紧急分发到地方卫生部门。然而，这批试剂盒很快被爆出存在质量缺陷，无法正常读取结果。直到上周，美国仍只有少数州有能力开展相关检测，且检测门槛较高，大多数州和地方卫生部门需将检测样本送到美国疾病控制与预防中心处理，等待数日后才能获得检测结果。

上周末，美国食品和药品管理局紧急下放权限，允许全美有资质的医院实验室开发并使用自己的检测试剂。美国疾控中心也已经更改新冠病毒检测指南，放宽了检测标准。许多卫生专家担心，当前检测的需求远远大于检测能力，而且因为前一阶段行动迟缓，目前美国可能已经存在许多未被发现的感染病例。

（本报华盛顿3月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 17 版）