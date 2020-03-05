山东省任城监狱疫情事件已查清
人民网北京3月4日电 （记者彭波）记者4日从中央政法委获悉：日前，经中央批准，由中央政法委副秘书长雷东生任组长，中央政法委、最高人民检察院、公安部、司法部有关负责同志参加的调査组，就山东省任城监狱疫情事件进行了全面调查，主要情况已查清。调査组建议有关部门对相关责任人员依纪依法查处。
经专业调查，任城监狱疫情事件是由1月21日从武汉自驾车到达山东济宁的人员传染给监狱干警、职工，进而造成部分干警和罪犯感染。
调查组认为，任城监狱原领导班子没有把习近平总书记重要指示和党中央决策部署落实到行动上，官僚主义、形式主义严重，对监狱防控工作特殊性、复杂性、敏感性认识不足，思想麻痹、管理松懈，致使干警职工带病入监、疫情迅速扩散。山东省司法厅、监狱管理局作为上级主管部门，对任城监狱疫情防控工作督促指导不力，失察失职。
针对任城监狱原有关负责人及相关干警职工在此次疫情事件中涉嫌玩忽职守、滥用职权、妨害传染病防治等行为，调查组建议相关纪检监察机关和司法机关依纪依法处理。针对山东省司法厅、监狱管理局原有关负责人督促指导不力、失察失职等问题，调查组建议相关纪检监察机关和司法机关依纪依法处理。
调査组认为，任城监狱疫情事件的发生，反映出监狱管理同国家治理体系和治理能力现代化要求还有不小差距。监狱管理部门应当吸取深刻教训，举一反三，树立新时代监狱安全理念，把教育改造宗旨体现到刑罚执行工作中，进一步健全监狱监督管理体制机制，切实加强干警队伍建设，不断提升监狱管理现代化水平。
《 人民日报 》（ 2020年03月05日 11 版）
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