守严守牢社区这道防线

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习近平总书记强调，社区是疫情联防联控、群防群控的关键防线，要推动防控资源和力量下沉，把社区这道防线守严守牢。

多地灵活运用网格化管理，综合调动党员、网格员、志愿者等力量，借助大数据，构筑起疫情防控的严密防线，推动企业有序复工复产。

拉网式排查

武汉712所社区分成11个片区，有效用好党员、网格员、志愿者等力量

“这一个多月，我从来没有在夜里12点前睡过觉，住户的电话接不完。”2月22日下午，在武汉市洪山区狮子山街712所社区，党支部书记尚海玲跟记者说了不到10分钟的话，就接了3个电话。

尚海玲介绍，这个老旧社区是中国船舶712所的生活区，946户居民中大部分是中老年人，新冠肺炎的易感人群多。

社区总共只有10名工作人员，包括4名网格员。疫情暴发后，工作难度陡增，管理服务23个楼栋的居民很不容易。

尚海玲介绍，社区先是依托712所组建了24人的党员先锋突击队，同时又招募了12名居民志愿者组成疫情防控队，然后将社区分成11个片区，每个片区由党员和志愿者组成一个服务小分队，“每个网格变小了，有利于精准防控。”

2月17日开始，武汉开展为期3天的拉网式大排查。19日晚，志愿者在排查时发现一位女士是密切接触者，为成功说服她前往集中隔离点观察，尚海玲跟她谈了3个多小时，还为她准备了生活用品和防护物资。

从2月22日起，712所社区要求居民加强疫情防控，所有生活物资均由社区配送到户，工作量一时倍增。好在团队中有不少“能人”：志愿者张海涛、刘薇夫妇在网上搭建了物资团购平台，由团队总值班李浩带人外出统一采买，然后党员突击队和志愿者分发到户。“我们还在网上联系了各地捐赠‘爱心菜’的志愿团队，免费分发给每一户居民。”尚海玲说。

“现在，社区的疫情防控已进入比较顺畅的时期，但仍不能掉以轻心。”尚海玲说，每天晚上睡觉时，她依旧会把手机放在床头，并将音量调到最大。

智能化防控

青岛西海岸新区推出“微网格”治理，引入视频AI技术、“车辆疫查通”系统

“上疃村187号，5人，电话××××，平安。”“哪来的亲戚？”“云南来的。”“等会给你电话。”“经核实，隔壁邻村并未发现疑似病例，请大家放心。”

这些天，青岛西海岸新区网格员臧雪的手机上，8个“微网格”微信群每天都响不停，信息上报、疫情防控公告……臧雪都要第一时间答复、最大努力解决。

臧雪负责的网格里有两个村——上疃村和大山张村，每个村又分别建立了4个“微网格”，每个“微网格”有100人左右。在疫情防控中，西海岸新区在原来“区—镇街—社区/村居”三级社会治理体系基础上，又推出第四级——“微网格”，保证户户都入群，事事有人管。

“每个‘微网格’都有专门工作人员进行‘一对一’服务。对不太会用手机的老年人，则上门服务。”青岛西海岸新区社会治理中心党支部书记陈庆道介绍。

在一些需要封闭管理的隔离区域，“‘视频AI’人体感应技术”大显身手。“我们在充分征求被隔离居民意见基础上，在周边及被隔离户门前安装了14台全彩警戒摄像机，嵌入‘视频AI’人体感应技术，实现隔离区域内人员进出‘智能’预警。”隐珠街道社会治理中心主任王红介绍，通过该系统，网格员以及社区工作人员还能与被隔离人员“屏对屏”交流。此外，隐珠街道的33路高点AR高清摄像机和265路全彩警戒摄像机，已全部接入社会治理联动指挥平台。

在隐珠街道社会治理中心“城市态势感知平台”上，记者看到，车辆一经过卡口，屏幕上就会显示该车是否去过高风险地区等信息。网格员朱玲告诉记者，这是因为平台链接了区社会治理中心的“车辆疫查通”系统。“我们还开发了手机端的APP，应用于全区1309个网格中，目前已累计排查车辆20余万辆。”

精细化服务

天府新区成都管委会依托网格强化服务，帮助企业解决复工复产实际困难

绕着成都兴隆湖，潘城最近跑了不少遍。

潘城是天府新区成都管委会新经济局企业服务专员，对口负责辖区内的四川锐明智能技术有限公司（以下简称锐明公司）。他还是机关党员突击队的一员，要参与街道社区的网格化摸排，整日连轴转。

“平常我们主要了解企业需求，负责园区企业和员工的服务。”潘城介绍，疫情期间，因为街道社区人员不足，他们加入到测体温和宣讲政策的工作中，重点做好网格化管理和服务。

“老刘，这几天消毒液什么的还缺吗？”来到锐明公司，潘城直奔主题。“不缺，你们帮忙反映后，问题很快就解决了”，锐明公司相关负责人刘晔见潘城来，赶紧招呼进门。

这些天，刘晔和潘城打交道比往日更多了。“春节过后，公司海外需求很大，希望早日复工，潘城一直帮着张罗。”他告诉记者，自从2月初，潘城就开始和刘晔联系提交相关资料，又请防疫部门现场查验防疫物资。2月14日，按照《成都科学城企事业单位复工指南》列明的要求复工备案后，锐明公司开始复工生产。

依托“功能区+行业部门+街道属地”分级分类的工作体系，再加上数字化复工信息申报和网格化人员摸排，天府新区防疫和复工工作进展顺利。截至3月2日，已有2865家企业复工复产。

如今企业可以线上报备复工信息，员工也可线上提交复工健康申请。潘城每天和局里40多名同事针对部门对口负责的成都科学城开展线下摸排。他说，“现在进行的是第四轮网格化摸排，要巡查复工企业是否按要求进行日常防控，包括洗手、开会人员间隔和用餐等方面，还要了解企业复工后的困难需求。”

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 11 版）