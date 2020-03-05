疫情防控形势积极向好态势正在拓展

日前，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，我国疫情防控工作取得阶段性成效，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。

看武汉，新增确诊病例约90%来自疑似病例，定点医院重症患者治愈比重从14%提高到64%，方舱医院做到了零感染、零死亡、零回头。

看湖北，新增治愈出院数连续14天超过新增确诊病例数，疑似病例和新增病例明显减少。

看全国，截至3月3日，累计治愈出院患者占累计确诊病例比重提至62.1%。从确诊病例治愈率看，武汉为50.2%，湖北除武汉为76.8%，其他省份为87.3%，均连续19日上升。

3月4日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，米锋说：“下一步，要切实巩固前期救治成果，不断完善治疗方案，坚持中西医结合，加强对重型、危重型患者的密切监测和整体护理，不断提高治愈率、降低病亡率。”

目前武汉疫情快速上升趋势得到遏制

“武汉市是这次疫情的一个中心，也是最严重的地区，目前疫情快速上升的趋势已经得到了遏制。”在近日召开的国新办发布会上，国家卫健委新冠肺炎疫情应对处置工作专家组组长梁万年分析，当前，武汉的每日新增病例主要是由疑似病例转过来的。

2月11日，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告，进一步加强源头管控，最大限度减少人员流动，在全市范围内所有住宅小区实行封闭管理，对新冠肺炎确诊患者或疑似患者所在楼栋单元严格进行封控管理。

专家分析认为，武汉市强化小区管理的一系列措施，再加上对疑似患者的彻底摸排和集中收治，有效减少了散发病例的传播，使得新增确诊患者转而集中于已掌握的疑似患者和处于隔离点的密切接触者。随着时间的推移和核酸检测能力的加强，这些人群加速分流和消化，使疫情得到了更有效的控制，未来新增确诊病例可能会因此进一步减少。专家提醒，当前，武汉基层防控压力较大，仍需继续加强精细管理和漏洞筛查，防止小区散发病例出现抬头。

联防联控效果明显

中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山认为，全国范围内联防联控机制的贯彻落实使疫情没有大暴发，有信心4月底基本控制疫情。

中国工程院院士、中华中医药学会副会长张伯礼表示，新增病例开始减少，出院病例增多，这显示了非常好的前景，我们看到了希望。武汉的情况也令人欣慰，有越来越多患者痊愈出院。

国家卫健委高级别专家组成员曾光说，全国、湖北和武汉新增病例纷纷下降是好兆头，下降幅度较大，这表明各项防控措施在起效果。

“目前患者大部分都已经被找到并隔离治疗，密切接触者也进行了隔离观察，传染源得到管控。”上海市公共卫生临床中心党委书记卢洪洲分析，从全国看，只要各项工作都落地做实，疫情高峰下去以后再反弹的概率较小。

中国工程院院士、传染病诊治国家重点实验室主任李兰娟说，各地严格防控对控制疫情是有效的。“湖北及武汉当前采取了非常有力的措施，随着这些措施落实到位，武汉的疫情也会逐渐控制下来。”

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友认为，强有力的防控措施会打断呼吸道传染病的自然传播流行规律，我国对疫情的掌握和响应，以及防治措施的落实，应该说是科学有序的。

重症患者治愈占比提高

提高治愈率、降低病亡率，重症和危重症患者的救治是关键。330多支医疗队、超过4万名医务人员支援湖北，其中来自重症、感染、呼吸等专业的人员超过1.5万人，全国最高水平的医疗机构和最权威的专家团队云集于此。在武汉，国家医疗队整建制接管病房，采取“以院包科”“以省包科”等模式，将重症收治床位扩展到9000张。组建院士巡诊团队，成立联合专家组，多次修订优化救治方案，落实专家会诊、24小时报病危、死亡病例讨论、重症巡诊等制度，组织插管小分队，推广中医药临床使用。通过上述措施，目前定点医院收治的重症患者转归为治愈的占比提高到64%。

最近，北京朝阳医院副院长童朝晖在湖北武汉、孝感、黄石等多地走访，发现许多医院都出现了“床等人”的情况。他说：“我所去的这些医院，不管ICU还是普通病房，都有空余的床位。”在他所支援的武汉协和医院西院区，重症患者的情况也在日趋好转。

童朝晖认为，各地都落实了集中转诊、集中救治重症、危重症患者的举措。除了武汉不断增加收治重症、危重症患者的医院，童朝晖考察的其他县市地区，也都设置了专门医院收治重症、危重症患者。“这些举措对提高治愈率、降低病亡率有很大帮助。”对目前湖北疫情的整体情况，他认为是积极向好发展。

东南大学附属中大医院副院长邱海波认为，新增死亡病例的减少，意味着疫情重要的转变。“在前期，控制死亡病例的压力是比较大的，目前死亡病例下降，这体现出治疗上采取的一系列措施正逐渐发挥效果。”

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 02 版）