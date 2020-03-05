战胜疫病离不开科技支撑。科研院所的显微镜下，高校的生物实验室里，医疗机构临床检验中心内……广大科技工作者奋战在疫情防控阻击战前沿，展示出拼搏奉献的优良作风、严谨求实的专业精神。

争分夺秒！第一时间分离病毒、对基因组测序并与世卫组织和其他国家共享，医疗科研人员夜以继日工作，为防控疫情赢得了宝贵的时间。

合力攻关！疫情防控科研工作是复杂的系统工程，需要各方科研力量在临床救治和药物、疫苗研发、检测技术和产品、病毒病原学和流行病学、动物模型构建等方向，汇聚力量、密切合作，为疫情防控提供有力科技支撑。

科研战线也是战疫一线。向科学要答案、要方法是战胜疫情的法宝。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 10 版）