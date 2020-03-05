向科学要答案要方法
吕中正
战胜疫病离不开科技支撑。科研院所的显微镜下，高校的生物实验室里，医疗机构临床检验中心内……广大科技工作者奋战在疫情防控阻击战前沿，展示出拼搏奉献的优良作风、严谨求实的专业精神。
争分夺秒！第一时间分离病毒、对基因组测序并与世卫组织和其他国家共享，医疗科研人员夜以继日工作，为防控疫情赢得了宝贵的时间。
合力攻关！疫情防控科研工作是复杂的系统工程，需要各方科研力量在临床救治和药物、疫苗研发、检测技术和产品、病毒病原学和流行病学、动物模型构建等方向，汇聚力量、密切合作，为疫情防控提供有力科技支撑。
科研战线也是战疫一线。向科学要答案、要方法是战胜疫情的法宝。
《 人民日报 》（ 2020年03月05日 10 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn