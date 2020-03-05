“春天的脚步谁也拦不住”“病毒不退，我们不退”“战疫必胜”……新冠肺炎疫情发生以来，从冲锋在第一线的医务人员，到战斗在最前沿的党员干部，从坚守基层的社区工作者，到捐款捐物的普通群众，中华儿女心往一处想、劲往一处使，凝聚起众志成城、团结奋战的强大合力，坚定着我们不获全胜决不收兵的必胜信心。

艰难困苦，玉汝于成。习近平总书记深刻指出，“中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。”这段时间里，哪里有疫情、哪里困难多，哪里就有四面援助、八方支持，举国上下齐心协力，最美逆行感天动地，无私奉献爱心潮涌。发生在神州大地上的这一切无不证明，困难和挑战越大，中国人民的凝聚力和战斗力就越强，中华民族就越能展现不屈不挠、顽强奋斗的英雄气概。

“志不求易者成，事不避难者进”。前进道路从来不会一帆风顺，必然还会遇到这样或那样的风险挑战。但一个善于总结经验、汲取教训的民族，必定是日益坚强的，必定是不可战胜的。疫情压不倒我们，只会让我们更强大；磨难阻挡不了我们，只会让我们走向复兴的步伐更加坚定。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 01 版）