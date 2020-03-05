增强仁爱之心 以百姓心为心

初心如磐、使命在肩。统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，是各级干部特别是领导干部践行初心使命的试金石和磨刀石。

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话中，强调各级干部特别是领导干部必须增强仁爱之心，当好人民群众贴心人，及时解决群众所急所忧所思所盼。

面对突如其来的疫情，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，明确指出疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争，要求各级党组织和党员干部把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，不忘初心、牢记使命，紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战。各级党委、政府和广大党员干部闻令而动、担当作为、冲锋在前、顽强拼搏，全力以赴救治患者，保障群众基本生活，尽可能减少疫情对群众生产生活的影响，以为民尽责的实际行动取信于民。广大人民群众坚定信心、顾全大局、自觉行动、顽强斗争，全国上下凝聚起万众一心、守望相助、共克时艰的磅礴力量，构筑起疫情防控的人民防线，推动疫情防控取得积极成效，向好态势不断拓展。

增强仁爱之心，就是要以百姓心为心，当好群众的贴心人和主心骨。习近平总书记指出：“疫情直接影响居民收入，再叠加物价上涨因素，部分群众基本生活面临的困难可能增多。要落实‘米袋子’省长责任制和‘菜篮子’市长负责制，保障主副食品供应。要密切关注疫情对市场供求的影响，做好居民生活必需品保供调度，防止物价过快上涨。要保持疫情期间基本民生服务不断档，鼓励同群众生活密切相关的服务业有序恢复营业。要强化对困难群众的兜底保障，有条件的地方可以适当提高价格临时补贴标准。对患者特别是有亲人罹难的家庭要重点照顾，安排好基本生活。对因疫情在家隔离的孤寡老人、困难儿童、重病重残人员等群体，要加强走访探视和必要帮助，防止发生冲击社会道德底线的事件。要统筹做好其他疾病患者医疗救治工作，做到急重症患者救治有保障、慢性病患者用药有供应、一般患者就医有渠道。”从习近平总书记这些指示和要求中，我们感受到的是贴心、暖心，是细致、周到，是务实、求实，是共产党人的仁爱之心，是人民领袖的为民情怀！

各级干部特别是领导干部一定要像习近平总书记要求的那样，牢记人民利益高于一切，各项工作都要坚持以人民为中心，厚植人民情怀，增强仁爱之心，时刻把百姓安危冷暖放在心上，始终同人民想在一起、干在一起，在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷。各级领导干部要靠前指挥、强化担当，深入一线、深入群众，做到群众的需求在哪里，工作就往哪里用力，集中精力、心无旁骛把每一项工作、每一个环节都做到位。要换位思考、将心比心，急群众所急、忧群众所忧，把民生实事办好，把群众烦心事解决好，团结带领人民群众、紧紧依靠人民群众，奋力夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标双胜利！

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 01 版）