为疫情防控提供语言服务

为解决医护人员听不懂湖北方言问题，山东大学齐鲁医院医疗队组织编写了《国家援鄂医疗队武汉方言实用手册》《国家援鄂医疗队武汉方言音频材料》，在疫情防控关键时期备受关注。习近平总书记指出：“疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，是总体战，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。”打赢疫情防控阻击战，需要加强语言服务。

加强语言应急服务，有助于提高防控和救治效率。语言是交流的重要工具，交流顺畅才能保证所做之事顺利。疫情防控期间，有效的语言沟通能提高防控和救治效率，促进理解与信任。我国地域广阔、方言众多，各地人员援助湖北面临的一个现实问题就是方言难听懂、难沟通。方言不通、术语障碍、医学医疗专业外语翻译紧缺等问题，一定程度上影响了疫情防控工作的高效开展。解决这一问题，需要健全语言服务体系、提升语言服务能力。例如，在教育部语言文字信息管理司的指导下，以国家语言文字工作委员会科研机构为骨干的语言学界及相关行业迅速组成语言服务团，研制涵盖湖北9大方言片区的《抗击疫情湖北方言通》，以融媒体口袋书、微信版即时翻译软件、在线方言服务、视频软件等形式，为医护人员及相关群体提供语言应急服务。再如，为实现海外捐赠物资的精准有效利用，几百位、数十个语种的志愿者自发参与海外联络，努力推动海外物资的采购、捐助、海关通关运输等工作。

综合多种语言手段，有助于迅速普及科学防疫知识。在自然灾害、事故灾难等突发事件发生时，可以利用语言（包括文字）以及语言知识、语言艺术、语言技术、语言标准、语言数据、语言产品、语言相关衍生品等语言手段参与应急处置。新冠肺炎疫情发生以来，语言手段在迅速广泛传播疫情防控信息、普及科学防疫知识上起到了重要作用。新闻报道、音频广播、横幅标语、街头喇叭、手语视频等等，满足了不同年龄、不同地域、不同文化背景以及使用不同方言的受众的需求。其中，群众自发创作的不少标语、口号、打油诗，言简意赅、朗朗上口，在有效传播疫情防控信息、广泛普及防疫措施、引起社会重视等方面发挥了积极作用。

运用语言大数据分析，有助于增强疫情防控工作中舆情引导的针对性和有效性。习近平总书记指出：“要及时发布权威信息，公开透明回应群众关切，增强舆情引导的针对性和有效性。”疫情防控形势严峻复杂，一些群众存在焦虑、恐惧心理。如何快速、精准地找到群众关切点？大数据分析是一个有效手段。在网络时代，约80%的人类信息以语言文字为载体。运用现代技术手段进行数据分析，深挖语言文字背后的信息，有助于找准群众关切点，增强疫情防控工作中舆情引导的针对性和有效性。同时，宣传舆论工作要积极统筹网上网下、国内国际、大事小事。对海外社交媒体上对疫情的不实报道和歧视性报道给予及时回应，努力提升突发公共事件话题设置能力和多语种传播能力，讲好中国抗击疫情故事，并及时进行多语种对外翻译，大力营造有利的国际舆论环境。

（作者单位：常州大学）

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 09 版）