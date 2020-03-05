“做好每一个步骤，我们才心安”

这是一支向病毒发起进攻的突击队。37天，6个城市，防疫消毒杀菌面积超过450万平方米，超2000吨防疫消毒杀菌物资送抵湖北。这是一支为抗疫筑就防线的守护者。消毒液是他们的“弹药”，疫情当前，他们奔赴各地，与病毒战斗。一攻一守之间，是中国红十字基金会防疫消毒杀菌志愿服务队用行动交出的抗疫战绩，用汗水贡献的战疫力量。

2月4日晚，湖北孝感。一通急促的电话铃声响起，“我是中建三局雷神山建设指挥部，这里需要进行消毒杀菌，请你们马上过来！”正在作业的岭俊救援队队长李俊岭接到电话，马上奔赴武汉。

当时，雷神山正处在医院建设的关键时刻，数千名来自全国各地的建设者抢抓工时建设医院，在交付使用之前，必须进行严格消毒杀菌。

建设工地、工人宿舍、往来车辆……4万平方米的雷神山消毒杀菌作业里，队员们因为长时间工作，沉重的药水箱勒肿了双肩。“疫情随时可能和他们擦肩，消毒杀菌要做好每一个步骤，我们才心安。”队员说。

武汉洪山体育馆武昌方舱医院，随着出院人数逐渐增多，地下方舱内的病人陆续搬到楼上，地下区域腾空后，消毒杀菌工作要立马跟上。“要给武汉人民一个洁净的体育馆。”3月1日，救援队接手对方舱医院的全面消毒杀菌。方舱门外，三名党员主动请缨：“要进红区我先上。”但队员说：“我们是一个团队，我们一起上！”

岭俊救援队只是加入防疫消毒杀菌支援服务队的一支力量。新冠肺炎疫情发生后，1月24日，中国红十字基金会联合北京平澜公益基金会启动新冠肺炎疫情防控行动，潍坊先锋应急救援促进中心、岭俊公益救援中心、长沙蓝天救援队、河南神鹰救援队等共同汇聚成这支志愿服务力量。

黄冈、孝感、宜昌、荆门、荆州、武汉……一个月来，他们辗转湖北各地，阻遏疫情蔓延。在黄冈，队员们每天搬运30多吨的防疫消毒杀菌物资，背负几十斤重的消毒液行走在各个社区开展消毒工作；在荆州，队员们夙兴夜寐，对市区医院、卫生服务中心、社区、宾馆、街道等重点区域不留死角、全面消毒。

防疫消毒杀菌物资数量多、体量大，为了保障按时配送，志愿服务队专门在山东潍坊设立物流中心，组建包括8台30吨的拖挂卡车、40多名志愿者在内的物流运输志愿服务车队协助物资转运。当了解到各地支援湖北医疗队一线医务人员防护物资不足时，队员们把自用防护用品尽可能分给各个医疗队，尽管只有几十上百件，但已倾尽他们的最大努力。

每次消毒杀菌结束，回到宾馆吃上饭已是夜里10点多。李俊岭说：“我知道把自己封存在一个小空间是安全的，但为了帮到更多的人，我不会停下自己的脚步！疫情不退，我们不回。”

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 04 版）