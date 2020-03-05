面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，全国各地的志愿者挺身而出。他们组成志愿车队接送医护人员和病人，组成小分队为街坊邻居买菜送药，他们在寒风中为居民测量体温，在深夜里接听热线电话抚慰人心……哪里需要，哪里就有志愿者的身影。

众志成城、守望相助，志愿者无私无畏地传递着爱与暖，散发着光与热……

快速响应见真情

生命重于泰山，疫情就是命令，志愿者以响应集结号的速度行动起来。2月3日，武汉市共青团发布公告，面向全市招募一批疫情防控青年志愿者，服务岗位包括医疗救护、便民服务、心理援助、交通运输等，立刻就有超过7000人报名。“作为一名党员，我必须站在国家和人民的第一线，我申请加入武汉青年志愿者，无条件服从组织分配！”“我参加过1998年抗洪救灾，虽然现在退伍了，但一名军人的心依然渴望回到救灾一线！”“作为一名医学学生，我希望参加这次志愿活动；作为一个中国人，家里人生病了，去照顾他是我义不容辞的责任！”……报名表上一行行滚烫的文字令人动容。

20天后的2月23日，当武汉市在全市范围内专项招募志愿者，为居民提供食品药品代购代送等服务时，当天报名人数就突破万人。

1月28日，上海市志愿者协会通过网络和社交媒体，向全市各级志愿服务组织和志愿者发出积极参与疫情防控志愿服务的倡议书。截至2月10日10时，全市各级志愿服务组织在“上海志愿者网”发布2379个“疫情防控”志愿服务项目，招募上岗志愿者64099人，累计服务614469小时。不少志愿者每天在岗时间接近18个小时。疫情防控志愿者不仅为上海这座超大城市的疫情防控工作增添了力量，更为千千万万市民带来了温暖与信心。

在浙江，疫情发生后，志愿者报名极为踊跃，以至于志愿服务中心工作人员不得不劝返要求去武汉地区开展志愿服务的志愿者。截至目前，据不完全统计，浙江全省参与疫情防控志愿服务的各类志愿者87.12万人次，累计服务时长1630万小时。

疫情发生后，安徽全省209万名志愿者随即行动起来，到所在社区、村组报到，成为联防联控、群防群治的重要力量。40多万名医卫、疾控、公安、城管、交通等部门志愿者，驻守辖区内跨省界各通道以及高速、国道、省道、县乡道路等交通设卡监测点，入网、入格、入家庭，全覆盖开展疫情防控宣传、险点排查，有效遏制疫情蔓延势头。

危难之际显身手

武汉市内公共交通停运以来，一批又一批普通市民自发组织起来，成立爱心车队，义务接送医护人员。在一家电信企业工作的杨晓是一名志愿者司机，整个春节期间，他没有一天停歇，每天随叫随到，接送医护人员、运送物资。杨晓刚加入爱心车队微信群时，群里只有84人，目前已经有258人了。据不完全统计，武汉市目前有数十个车队，累计上万名车队志愿者。

在武汉部分社区居民吃菜发生困难时，一位90后快递小哥主动站出来承担了为社区居民买菜送菜的任务。这位名叫苍禹威的快递小哥每天给汉口城市广场的两三千名业主买菜、送菜。他每天拉着推车穿梭在小区20多栋楼里。推车一次最多只能拉150斤，一天下来，他要拉1500—2000斤蔬菜。

目前越来越多的志愿者加入上门帮扶的队伍，为孤寡老人、残疾人、空巢老人送上米、面、蔬菜等生活物资。在安徽，马鞍山市雨山区平湖街道的志愿者每天拎着红色菜篮，为不便出行的居民提供上门送菜服务。在浙江，金华市兰溪各乡镇街道“红色代跑员”队伍，帮助市民特别是孤寡老人、行动不便者购买生活物资。在贵州，贵阳枫渔社区“跑腿代购”党员志愿服务小分队，通过居民点单、社区接单、党员送单，开展送货上门服务……

在最困难的日子里，志愿者用自己的无私奉献，为保障居民的日常生活、为保证社会秩序的稳定做出了重要贡献，谱写了一曲共克时艰的战疫之歌。

党员先锋勇争先

面对突如其来的疫情，广大党员志愿者勇于担当，挺立在疫情防控“前哨”，演绎了一个个感人至深的故事。

上海盛辉塑料包装有限公司原日产口罩5万只，为了支援武汉抗击疫情，需求一下增至70万只，但春节期间劳动力紧缺，无法满足开工需求。针对这种情况，公司所在地上海杭州湾开发区党组织第一时间在微信工作群发出招募志愿者通知。一声令下，党员们积极响应、踊跃报名。大年初四清晨，公司门口迎来了120多名支援生产的党员志愿者。他们分四组进入口罩包装车间，投入到防护物资生产供应的紧张战斗中。

在有“中国医疗耗材之都”之称的河南长垣市，面对口罩需求激增而工厂人手不足、原材料供应不足、物流供应不畅等困难，长垣市1000多名党员志愿者站出来主动担任服务企业生产的志愿者，保证了口罩顺利生产。

河南省许昌市魏都区西大街道办事处豫园社区的李文顶今年已经63岁了，但是每天一早他都准时来到小区门口的防控卡点，开始一天的执勤。他在请战书中写道：“作为一名老党员，我积极要求参与到抗击新冠肺炎疫情工作的第一线，请求组织分配任务。”安徽省青阳县乔木乡塔山村72岁高龄的党员志愿者王裕贵，主动向党组织请战，“算我一个，我想出点力。”

“抗击疫情算我一个”“我要参加”……一个个电话、一条条信息让河南省鹿邑县委组织部公务员一科科长冯海峰应接不暇。鹿邑县在全县党员干部中发起“亮身份，战一线，防疫情”活动，招募党员志愿者参与疫情防控工作，不到两个小时，志愿者报名人数就超过1500人。

广大党员带头做志愿者蔚然成风，他们深入社区、村（组），深入防疫一线，用榜样的力量引领群众增强信心、战胜疫情。抗击疫情，党员志愿者让人们感受到真切的温暖、澎湃的力量。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 04 版）