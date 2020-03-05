湖北医用外科口罩日产量达238.5万只
自给率达74.9%
人民网武汉3月4日电 （记者韩鑫、申少铁）记者4日从湖北省经信厅获悉：目前湖北省大力发展省内生产增能保供，主要医用物资自给率明显提高。截至3月3日，全省医用防护服、N95医用口罩、医用外科口罩日产量分别达10.95万件、28万只、238.5万只，分别是1月23日产量的38.8倍、7.8倍、6.2倍，自给率分别达到43.1%、50.03%、74.9%。
为全力推动医用物资企业复工复产、扩产增能，湖北省各相关部门协同联动、密切配合。一方面，狠抓复工稳存量。通过省市县三级联动，一周之内省内医用物资重点企业及产业链配套企业全面开工复产。另一方面，加大技改扩增量。相关部门先后帮助200多家企业解决具体问题500多项。近期，24个省直单位、37名特派员进驻首批37家企业，随着这批项目达到产能，有望大大增加主要医用物资供应。
《 人民日报 》（ 2020年03月05日 07 版）
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