全力以赴 精准施治（对口支援 19省份在行动）

“要是没有你们，都不知道咋熬过来，你们太了不起了……”2月27日下午，湖北鄂州市雷山医院，在贵州医疗队精心救治下，又有4名新冠肺炎患者治愈出院。他们拿着医护人员赠送的自制卡片，不停道谢。

2月10日，国家统筹安排19省份对口支援湖北除武汉市以外的16个市州及县级市，其中贵州省对口支援鄂州市。贵州省委省政府快速反应，连夜部署。2月11日，一支由337人组成的成建制的医疗队伍星夜驰援鄂州。截至目前，贵州已经派出9批医疗队、1个防疫小分队和1个中医专家小分队，共计1434人，其中有581人还分别奔赴武汉江汉方舱医院、武汉体育中心方舱医院等参与救治工作。“贵州的家底虽然薄，但一定会倾尽全力，把最好的派往湖北一线，共同抗击疫情。”省委主要负责同志表示。

医疗队前脚刚到，后方的医疗物资便接连送达。“这点苦不算什么！”2月14日晚上9点多，贵阳55岁的退伍军人张建伟临时接到了一则“征集令”，急需一批技术过硬的驾驶员，连夜将医疗物资运往鄂州。第二天一大早，张建伟同其他5名驾驶员一起，载着满满的物资，冒着滂沱大雨出发了。

截至目前，贵州已陆续向湖北一线运送了13批紧急医疗物资，包括负压救护车、呼吸机、N95口罩、护目镜等，可以说把压箱底儿的资源拿了出来，只为打赢这场全民战疫。

抗击疫情，生活物资也不能少。安顺市西秀区的山药、平坝区的白菜、普定县的莴笋、紫云县的菜心……2月13日晚上10点半，来自安顺市装有160吨生活物资的14辆大卡车连夜启程，赶往鄂州。“市里紧急组织了200多人的队伍，当天采摘，现场筛选，将品质好的进行特别包装，分装在专用运输箱内，确保绝对新鲜和运输安全。”驰援队队长罗晓红说，“队员们都是卡着点儿睡觉，把咸菜泡面当成干粮，就是为了缩短运输时间，让当地市民尽早吃上放心的新鲜蔬菜。”

2月18日傍晚，满载着土鸡蛋、刺梨汁等75吨物资的大货车，从毕节配送指挥中心驶出，疾驰鄂州，为当地医务人员及患者送去温暖。“刺梨是贵州特有的药食两用水果，富含大量维生素C，能够增强免疫力。”当地一家刺梨加工企业负责人表示。连日来，贵州省内的其他市州纷纷筹资捐物，接连运往湖北一线，确保打好后勤保障战。

既要精准施治，还得做好心理辅导，贵州医疗队在成建制地接管鄂州市雷山医院后，全力以赴，救治病患。“有些患者刚住进来时，情绪波动很大。”看到这种情形，贵州医科大学感染科主任医师罗天永带着团队，每天定时给患者进行心理干预，因为她清楚，战胜疫情，信心最重要。依靠医护人员的精心治疗，目前，雷山医院已累计有17名患者治愈出院。

“贵州医疗队到了以后，短短几天时间，我们的重症率就从34%降到了22.68%。我们非常感谢，所以说贵州鄂州，风雨同舟。”鄂州市委书记王立表示。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 07 版）