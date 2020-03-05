为了救人，多辛苦都值

2月22日，山西省派出第十三批支援湖北医疗队。新冠肺炎疫情发生以来，山西已先后派出13批1516名医务工作者，赶赴湖北仙桃、潜江、天门三市和武汉市同济医院中法新城院区、武汉大学中南医院、江汉方舱医院、武汉体育馆方舱医院等地参加救治工作。

从1月26日首批医疗队员抵达湖北到现在，一个多月的时间里，山西医疗队整建制托管重症病区，建立完善诊疗制度，为救治患者竭尽全力。

1月26日大年初二，来自山西35家医院的首批医疗队员137人从太原集结出发，携带口罩、防护服、护目镜等医疗物资奔赴仙桃、天门、潜江三市。

“我想尽快给病人看病，我来到这里就是治病救人的！”山西省首批支援湖北医疗队天门组副组长李红说。医疗队抵达天门已经是凌晨1点，但天门组主要负责人李军和李红两位医生当天下午就来到天门市人民医院，就一名疑似感染新冠肺炎的危重患者病情与当地医生会诊。在两周时间里，两人就会诊了10位危重患者，其中数名患者已脱离生命危险。

“很感谢山西医疗队对我们的帮助，他们的到来，使我们院的院感防护工作几天时间里上了个新台阶！”说起这些天首批支援湖北医疗队潜江组给予的帮助，潜江市妇幼保健院新院区护士长宋述桂说。作为新院区，该院的院感防护工作几乎处于空白状态。但不断增加的疑似新冠肺炎病例，让这座原本今年5月才计划投入使用的新院区提前启用。潜江积极组织培训市妇幼保健院医护人员，协助制定各项防护规范，仅用3天时间，就让新院区顺利完成改造并投入使用。

随着疫情防控工作进入关键阶段，根据受援3市需求，山西又派出3批对口支援医疗队。2月11日，山西成立了对口支援湖北前方指挥部，分设8个工作组，根据被支援市疫情防控基本情况以及对医疗、物资等方面的需求，科学制定支援计划方案和工作制度。截至2月27日，山西省医疗队在湖北共负责床位1957张，累计管理确诊患者2475人，累计治愈出院866人。

“给新冠肺炎危重患者做中心静脉穿刺置管治疗，感染风险非常高，您当时心里不怕吗？”“我当时确实有点担心，这种治疗方式感染病毒的风险是呈几何级倍增的。但患者才28岁，我不能眼睁睁地看着一个年轻的生命逝去，我得想办法救他。”2月11日，山西首批支援湖北医疗队仙桃组医生杨立明告诉记者。前几天，他刚刚为一位新冠肺炎危重患者实施了高风险的有创治疗。

2月15日，仙桃分队整建制接管仙桃市第一人民医院感染科重症一区，以进一步加强重症和危重症患者的救治能力。“重症一区有22张病床，专门用于收治仙桃市新冠肺炎重症和危重症患者。每位患者都责任到人，力争为患者提供最佳的治疗方案和护理效果。”仙桃分队队长原大江对记者说。

在同济医院中法新城院区，山西医科大学第二医院第二批支援湖北医疗队队长高晓玲已经和同事持续奋战了半个月。这里接收的全部都是从武汉各地转运过来的新冠肺炎重症患者，高晓玲所带领的医护团队管理的是中法新城院区的C区8层共50张床位。

“有一名77岁的重症患者昏迷不醒，我们特别着急，想尽一切办法紧急抢救了半小时。患者转危为安，拉着我的手第一句话就是，‘谢谢你啊’。” 高晓玲告诉记者，“作为一名医生，能从死亡线上把人拉回来，付出再多的辛苦都值！”

在同济医院中法新城院区，医护人员必须穿多层保护的隔离服进入，穿脱这身衣服最少要一个小时。“里面是防护服，外头是隔离衣，还要戴防护面屏和防护目镜，手套大概有5层左右。”队员李胜文告诉记者，为了不耽误时间，也为了节约防护服，减少上厕所的频次，大家工作6小时内只能少喝水甚至不喝水。

“一定要挨个儿看一遍病人。”在江汉方舱医院，山西省国家紧急医学救援队的李萍不停叮嘱队员。51岁的李萍有着丰富的呼吸道疾病诊治经验，2月10日，李萍和同事两人用5个多小时将救援队负责的200多位病人全部询问甄别了一遍，并一一建立病历。

“只要做好有效防护，医生应该第一时间跟患者近距离接触。”山西省国家紧急医学救援队队长李学文说，医疗队最初进驻江汉方舱医院时，就第一时间了解病人的情况，对病史、病症进行分析，及时判断患者的病情，并根据病情轻重进行分层治疗，也正是因为速度快、效率高，江汉方舱医院第一批康复的病人中，很多都是山西医疗队负责诊治过的病人。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 07 版）