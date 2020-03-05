争分夺秒，与疫情赛跑

生命重于泰山。疫情就是命令，防控就是责任。自1月26日起，天津市先后派出包括两支疾控分队在内的13支医疗队，共1294名队员驰援湖北。天津医疗队的白衣天使走进武汉各大医院重症病区，进驻多个方舱医院，还远赴恩施土家族苗族自治州肩负病毒检测重任。

“这个春天，我在武汉。在我们武钢二医院的病区里面，每出院一个病人我们都异常激动，因为在病人的生命里，我曾经来过……”这是天津市第一批支援湖北医疗队队员周焕丽护士来到武汉后写下的文字。从1月26日农历大年初二接到支援武汉的命令，到1月28日早上进驻医院病区，队员们在48个小时内火线出征，只为争分夺秒，与疫情赛跑。

最早进驻武汉武钢二医院病区的首批医疗队员，在投入工作之初，就遇到了困难。办公环境不理想，护士们就自己打扫卫生；阿比多尔、莲花清瘟等药品没有，医务人员就想方设法从天津后方调运……医疗队队员心中只有一个信念：抓紧救治更多患者！

“大娘，您就把我当作您的女儿吧！”天津医疗队驻武钢二医院一队护理一组护士长苑沛然还记得她对患者王奶奶说过的话。2月6日，苑沛然在她负责的病区发现王奶奶病情有所加重，加之语言沟通不畅，王奶奶的情绪越来越激动，不戴口罩，不吃饭，甚至一度拒绝治疗。

语言不通就慢慢说，王奶奶听不清就反复地大声说。在苑沛然和同事们的耐心安慰和悉心照料下，王奶奶的病情逐渐稳定了下来。“天津医疗队护士给我喂饭，夜里扶我上厕所，还帮我换床单。我发自内心地感谢她们！”王奶奶说。

“这个生日特别有意义，希望能早日康复，回家看看我的老婆和孩子……”31岁的患者小张满怀激动的心情，说出自己今年的生日愿望。2月22日，在天津中医药大学第二附属医院支援湖北中医医疗队进驻的武汉江夏方舱医院内，正在进行一场温馨的生日会。

“为了缓解病人的紧张情绪，我们每周都会为方舱医院内的患者办一次集体的生日会。”天津医疗队驻江夏方舱医院护士长王树苓说。细心的护士们在休息时间，利用有限的资源做起了手工，叠千纸鹤、画画、剪纸……每个礼物上都写着“早日康复”“加油”“必胜”等文字。

“很感恩可以遇到你们这么好的护士。等疫情过去，我要请你们吃鸭脖子和热干面！”小张笑着对天津医疗队队员们说。

在方舱医院，温暖患者的不只是特殊的生日会，还有心理医生的关怀。

2月中旬的一天，天津中医药大学第一附属医院心身科医生张光银收到护士求助，一位67岁的老人情绪消极，不配合治疗，医务人员如何劝导也没有效果。张光银了解到，这位患者的老伴也患有新冠肺炎，症状较重，正在协和医院接受治疗。他的家中还有一位90岁的老父亲无人照顾。

面对不安的病人，张光银采用“建立共情”的方法，耐心倾听病患诉求，并分析其心理活动。张光银每天都来到这位老人身边，告诉他病情恢复情况，并鼓励他只有配合治疗，才能早日康复出院：“方舱医院是希望之地。只要被治疗，就一定会有康复的机会！”得知自己的情况在好转，家里的情况也趋于稳定，病人终于放松了下来。

“我们对患者进行心理干预的总体策略，就是给予其希望。”张光银介绍说，“这里很多患者都有类似的心理问题：焦虑、紧张、情绪沮丧……我们要做的，就是把确定性的信息告诉他们，并适当转移他们的注意力，让他们多运动，多看积极的电视节目等。此外，我们也有能舒缓神经的音乐和专业的药物辅助治疗。”

除了武汉，恩施土家族苗族自治州疾病预防控制中心卫生检测所微生物实验室内，也活跃着天津医疗队工作人员的身影。先后两支天津疾控支援湖北应急检测队共10名队员来到这里，从事复杂繁琐而至关重要的病毒检测工作。他们也被称为“病毒侦察兵”。

杨冬靖是首批来到恩施州的疾控队负责人，具有17年工作经验，曾参与非典、禽流感等疫情的病毒检测。疾控队到来之初，每天都有700份左右的病人咽拭子等样本被送到实验室。为了尽快完成检测，不耽误患者诊治，队员们从早上9点一直工作到半夜12点，每顿饭时间不超过半个小时。

“和在病房医治病人不同，我们每天面对的是冷冰冰的机器，更需要全神贯注。大家在实验室时互相交流不多，工作时高度专注，保证样本检测结果准确。”杨冬靖告诉记者。样本检测的结果，关乎病人能否及时确诊，一旦出错，后果不堪设想。“每一步都必须至少两个人互相监督、检查，共同完成。”

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 07 版）