在这场抗击疫情的重大战役中，身披白甲、奋战一线的医护人员是当之无愧的人民英雄；而他们的家人，把白衣战士送上战场，把家庭重担扛在肩上，时刻牵挂着火线上的英雄，又何尝不是英雄？“为了让他们更好地打仗，我们苦点累点不算啥！”这是他们的心里话。

最近，本报记者走进一些武汉一线医护人员的家庭，倾听他们平常而感人的故事。

“她忙到连手机都顾不上看，我就用画来表达想念”

——武汉同济医院中法新城院区重症病区护士田薇的丈夫乔霁

3月1日中午12点，乔霁的朋友圈更新了：画面里，两位护士戴着口罩，彼此相望，附在一旁的小字写着：一定要好好的！

画面里的主角是妻子田薇和她的同事，是奋战在武汉同济医院中法新城院区重症病区的护士。“昨晚，她突然兴奋地跟我打电话说，同事被解除了感染疑似。”听到她情绪好转，全家人松了一口气……这成了乔霁创作的灵感来源。

这一天是武汉关闭离汉通道的第三十九天。一个多月里，乔霁每天用手绘的方式与妻子保持沟通。“进了隔离病区后，她忙到连手机都顾不上看，我就用画来表达想念。”乔霁是一名室内设计师，许久不作画的他，如今重操旧业，为的便是“当她压力大时，能轻松片刻；当她情绪欠佳时，为她鼓劲打气。”

如今，乔霁的素描本上已画满了20多幅手绘。它们记录着一段特定时间，也印刻着一份抗疫情缘。“有时我会把她在医院发我的照片画出来，有时也会画我们之前一起经历过的画面。”乔霁说，每幅画要画两个多小时，但我都会尽力在中午前完成，让她尽早看到。

在这本素描本里夹着一张特别的手绘，笔力稚嫩，却情感真挚。画面里是一位戴着口罩、身穿防护服的女护士，画面一旁写着：妈妈，我想你，下次一定好好陪你过个年。“大年三十晚上，妻子临时接到通知说医院被接管，我们放下碗筷就奔往医院……”乔霁清晰记得，儿子当时一个人趴在饭桌上，老远看见他眼泪滴在了碗里……

“我会一直画到接她回家的那一天。”最近，乔霁一直在脑海里构思最后一幅画的模样，“要画什么还不清楚，但我想把它装裱起来，纪念这段不简单的时光。”

“在危难时刻，国家需要她，武汉人民需要她。我必须无条件支持”

——武汉大学中南医院影像科副主任张笑春的爱人余磊

“在家里当好勤务兵，让她安心在一线抗击疫情。这是我全心全意支持她的方式。”余磊是武汉大学中南医院影像科副主任张笑春的爱人。3月2日上午，他在家里一边盯着9岁女儿上网课，一边抽空通过网络远程办公……

张笑春是“新武汉人”，来武汉工作仅一年。1月23日，武汉市关闭离汉通道；余磊原计划除夕来武汉过年的高铁票只得取消。

与同事身处战疫前线，加班加点是常态。为了安全，张笑春不敢回家住。不料，春节期间，父母相继因新冠肺炎生病住院。女儿因是“密切接触者”，被迫一个人在家隔离。这下可愁坏了张笑春……

经向中南医院领导申请，在相关部门紧急协调下，张笑春拿到一张特别通行证；余磊闻讯后二话不说，从老家成都出发，只身驱车一整天，火速赶往武汉……

“她是CT影像学专家。在危难时刻，国家需要她，武汉人民需要她。我必须无条件支持。”余磊说，现在每天的任务就是照顾好孩子的生活，做饭洗衣消毒，陪孩子上网课。“我永远作她的大后方。后方安定，前线才能无牵挂。”

两人的前后方“亲密战友”关系早在汶川地震时便缔结了。张笑春回忆：当时余磊也默默支持身处救灾一线的她。看到条件艰苦吃不上饭，冒着余震危险，余磊在19楼家里为张笑春做饭。“他用保温桶装好，送到科室来。小伙伴们跟我一起分享，都叫他师姐夫。”震后一年，他们走进了婚姻殿堂。

如今，让他们欣慰的是，疫情下的女儿变得更懂事了。2月的一天，她拆下礼品包装，做了一面小旗，一针一线绣上：武汉加油！

“刚开始我也不开心，但是现在我支持他们，他们是我的英雄”

——武警湖北省总队医院内一科主治医师俞东和湖北省军区第五离职干休所医生张璇夫妇8岁的女儿俞芊慈

在湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路特一号，每周一到周五，8岁的俞芊慈都乖乖在家学习。不同往常的是，这一次她的身旁没有了父母的陪伴。“我的爸爸俞东是武警湖北省总队医院内一科主治医师，妈妈张璇是湖北省军区第五离职干休所医生，他们都上一线了。”

自参与抗击新冠肺炎疫情后，俞东和妻子已经有20多天没有回家了；俞芊慈便住到了外公外婆家。

“我们不会上网，只能让俞东远程教我们下载孩子的学习软件。”外公张浩波今年年过六旬，俞东夫妇平时工作很忙，便经常把女儿交给他照顾，“现在他们在一线工作压力更大，我们得帮他们分担”。

疫情发生之初，一家人都很担心他们：“每天都会和俞东夫妇打电话，问问他们的身体情况，一遍又一遍提醒他们一定注意防护。”女儿俞芊慈最初也有些不理解爸爸妈妈，春节前俞东就和女儿约定假期去北京看故宫，不承想一场突发的疫情让俞东再次失约……“刚开始我也不开心，但是现在我支持他们，他们是我的英雄。”俞芊慈说，爸爸答应她，等疫情结束，他们一家人要团聚吃饭，还要带她出去旅游。

张浩波平时喜欢养花，有时候也练字写诗。现在，他每天都关注新冠肺炎疫情动态。张浩波说：“希望这场疫情早点结束，子女都能身体健康、如约归来。”

“妻子上一线了，我自然要成为带娃的主力”

——武汉协和医院血管外科副主任王维慈的爱人贾先生

见到武汉协和医院血管外科副主任王维慈的爱人贾先生时，他正在家里和三个小朋友做游戏……谈起这一个多月的奶爸时光，他说：“妻子上一线了，我自然要成为带娃的主力。”

“现在24小时在家，我无时无刻不在陪伴着孩子，她还是有点放心不下……孩子们以为妈妈和往常一样去上班会回来的。”贾先生说，刚走的那几个晚上会半夜起来哭着要妈妈，现在时间长了，也慢慢习惯了。我会把带着三个孩子学习、玩闹的现场，拍成照片发给她看。

贾先生回忆：以前王维慈值夜班时，自己会带着女儿去探班；但有了三个孩子后，也不太方便了。现在她的工作比几年前更忙碌，下班回家时孩子已经熟睡了；清晨上班时三个孩子又都还没醒，就这样总是错过。“但她只要在家就会陪伴孩子们，照顾他们的生活。她在家时孩子只要她抱，还会争风吃醋，所以她经常要一手抱一个，腿上还盘着一个……”说到这里，他抿嘴笑了起来。

疫情当前，贾先生选择了用另外一种方式跟妻子并肩作战。“他总是跟我说他在家不出门要我放心，但我发现并不是这样。”王维慈告诉记者，朋友或街坊邻居没口罩，他就会出去送口罩；社区每天送菜到小区门口，他会去把菜分送到每家门口；还有一次他开车去仙桃市接一个核酸检测员工到武汉来上班，等王维慈知道时，他已经在路上了……

2月17日，是夫妻俩双胞胎儿子的两岁生日。当天，贾先生给王维慈写了《吾子生日，写给抗疫前线妻子的一封信》，信中有这样一些话：“有一天，在电视上看到了你。你带给大家的是好消息，你主治的重症病人出院了！但我看到的是你的倦容，五味杂陈……你已经上战场一月了，每天等着你一句平安。”

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 06 版）