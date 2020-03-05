同心战疫情 凝聚正能量

面对新冠肺炎疫情的严峻形势，中央统战部和全国工商联认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神和党中央重大决策部署，组织动员全国各地工商联、商会组织和广大民营企业，以强烈的责任感和担当精神，全力以赴投入这场疫情防控阻击战。

全国工商联——

调配物资畅通渠道，保障运输搭建平台

疫情刻不容缓，责任重于泰山。全国工商联第一时间行动起来，投身战疫……

大年初一，全国工商联向全国32个省级工商联和31家直属商会发出通知：号召工商联系统迅速组织动员民营企业参与疫情防控工作；大年初二成立疫情防控领导小组，召开疫情防控工作专题会议，全面部署工商联系统抗击疫情发动、组织、协调和服务工作；信息交换、供需对接、物资保障等服务紧张有序地开展起来！

调配物资——畅通各级工商联、所属商会与湖北省工商联的联系沟通，促成紧缺医用物资对接；

畅通渠道——帮助民营企业联系对接国务院联防联控机制医疗物资保障组和国家海关总署，畅通民营企业海外采购和华侨华人留学生捐赠抗疫急需物资入关渠道；

保障运输——协助联系京东物流、吉祥航空、复星国际等民营企业，积极调配运输运力，保证疫情防控物资顺利运达疫情重点地区；

搭建平台——会同上海产业技术研究院等联合发布新冠肺炎疫情防控物资公益平台，汇集全国应对疫情医疗机构的物资需求信息，共同构建物资需求供给“一张图”，组织力量保证防疫产品供应；

……

在全国工商联的有序组织下，国际合作商会、新能源商会、环境服务业商会、医药业商会等31家直属商会或发倡议书、或发通知，尽己所能支援防疫重点地区，大力组织捐款捐物，要求生产企业保供应、绝不囤货、杜绝加价销售；流通企业保货源调配、保货源充足；连锁企业保门店正常营业。据不完全统计，截至2月20日，民营企业累计捐款151.43亿元，捐物85.59亿元。

各地工商联——

支援疫情严重地区，守好自身“责任田”

疫情防控阻击战，湖北是一线。

湖北省工商联第一时间发出倡议书，呼吁各级工商联组织和广大民营企业家坚定信心，担当责任、奉献爱心，全力保障防疫药品、器材、用具的生产和货源调配。特别是食品、药品等生产、流通、销售企业要切实保障货源充足，所有防疫药品、用具不涨价；通过合法正规渠道向武汉捐赠资质齐全的医疗耗材、防护用品及通用物资。此外，湖北省工商联还实时编发播报爱心接力抗击肺炎疫情楚商行动简报，鼓舞信心和士气。据初步统计，截至2月23日，楚商累计捐赠款物合计14.52亿元，其中捐款6.75亿元、折价物资价值7.77亿元以及一大批未折价物资。

一方有难，八方支援。连日来，全国各地工商联纷纷响应号召，做好民营企业参与疫情防控发动、组织、协调和服务工作，用实际行动架起爱心支援的桥梁。

1月23日起，北京、浙江、广东、上海、江苏等32个省级工商联发出倡议书、公开信或通知，紧急支援武汉等疫情严重地区；号召民企坚决守好自身“责任田”，教育员工做好个人安全防护，发挥优势参与疫情防控；发布供需信息、畅通捐赠渠道、组织民企有序参与，及时将民企捐赠和参与防控情况汇总宣传，以增强信心。

国家卫健委发布省级对口支援湖北省除武汉以外地市工作方案通知后，全国工商联积极沟通协调，19个省级工商联与湖北省相关地市工商联迅速建立对口支援关系，开展精准支援。

当前，各地工商联正持续发挥组织优势，形成最大向心力，凝聚最大正能量，筑牢疫情防控堤坝……

广大民营企业——

捐款捐物捐服务，迅速复产保供应

“求助，武汉急缺医护用品！口罩告急、缺少医用防护服、酒精不够……”新冠肺炎疫情发生以来，这样的求助信息比比皆是；广大民营企业迎难而上，发挥专业优势，通过捐款、捐物、捐服务等多种方式，为防疫救治作贡献。

许多民营企业迅速复产、转产，确保抗疫一线的医疗物资供应。稳健医疗所属工厂春节期间24小时满负荷生产，并将企业骨干力量全部投入到生产一线；水星家纺仅用4天时间就搭建10条防护服生产线，日均产量达2000件以上；恒安集团新引进的口罩生产线2月15日开动，满负荷运转后日产口罩约50万片。

尽管多家企业夜以继日地加大生产，但医疗物资短缺问题依旧突出。为此，民营企业纷纷发挥营销网络和产业链优势，远赴海外采购。阿里巴巴设立10亿元医疗物资供给专项基金，从海内外直接采购医疗物资，最大限度地保障供应；复星医药从全球调配医疗物资122万件，覆盖近20个国家；卓尔控股从菲律宾、柬埔寨等地采购320万个医用口罩、20万件防护服运到武汉……

如何将物资快速送至一线？民航、物流、快递企业迅速反应，第一时间开通绿色通道，确保物资运输畅通无阻。吉祥航空全员投入疫情防护和物资保障，将均瑶集团全球采购的防疫装备物资及时运回国内；春秋航空在目前执飞的所有国内、国际和地区航线上免费承运救援物资；顺丰速运、京东物流、传化物流等纷纷开通全国各地施援武汉救援物资的特别通道，全力保障疫情防控的相关资源运输。

……

一方面坚定信心抗击疫情，一方面抓紧复工复产。广大民营企业助力保障经济社会正常秩序，彰显家国情怀和本色担当。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 06 版）