构筑群防群治的严密防线

从值守路口、出入登记、测量体温，到入户排查、宣传防控、消毒杀菌……任务繁杂艰巨的社区，在疫情防控中发挥着重要作用。

福建省各地社区党组织和党员干部充分发挥在防控疫情战役中的战斗堡垒作用和先锋模范作用，以严密细致的工作筑起一道道广泛坚实的防疫战线。

“组织在，防线就在！”防控疫情的社区前沿，宁德市针对现代小区、老旧小区、开放式街巷等不同类型，将小区划分成860多个网格，并将党支部建在网格上，把防控措施一一落实到楼栋、家庭。这是福建省发挥社区联防联控作用的一个缩影。面对疫情“大考”，福建通过区域化党建联动、社区呼叫响应、部门协同参与等党建引领机制，将“共建共治共享”治理常态转为“联动联防联控”战时状态。

在莆田，聚焦城市开放式小区人员杂、进出散、管理难等问题，全覆盖组建临时党支部，组织辖区机关单位党组织到挂钩联系社区报到，在职党员到居民小区报到，积极认领防控服务岗、邻里微心愿；在厦门，集美区杏滨街道日东社区划分4个大片区9个小网格，用红蓝色标注分别标记外来人员居住位置、道路卡点等重要信息，做到精准定位、底数清晰。

作为福州市仓山区金山街道幸福社区的党总支书记，每天天蒙蒙亮，侯卓凡便开始工作。他戴着口罩，拿着扩音器和登记册，走遍每个住户……对社区居民而言，她的忙碌身影总能让大家安心。

疫情面前，福建各地社区党组织勇挑重担。挨家挨户上门排查，协调对接驻区单位、爱心企业，发动党员志愿者成立防疫先锋队……他们用脚板织密防护网，以行动筑牢防控墙，在关键时期打通服务居民最后一米。

打赢疫情防控阻击战，不能仅仅依靠社区工作者。让社区内的党员和群众动起来，让社区内相关单位动起来，人人参与、人人尽责，福建着力构筑群防群治的严密防线。

莆田市仙游县木兰社区动员老少齐参与，组织辖区内年轻党员志愿者、离退休老党员和在职党员干部担任“守门人”，按照“楼栋小网格”单元，落实“一楼栋一哨岗”包点责任制；三明市将乐县组建社区党员突击队、帮帮团、红色爱心速递等志愿服务队，为居家群众“送知识、送物资、送服务、送医疗、送健康”；南平市建阳区潭城街道发挥巾帼志愿者、青年志愿者、热心干部群众等多支队伍作用，进一步充实基层疫情防控力量。

生产一线，也是战“疫”一线。随着各地开启复工复产，社区防控工作的重要性更为凸显。福建各地社区党组织积极行动、主动靠上，把“解决问题、政策落实”作为突破口。

“一手抓疫情防控，一手抓复工复产”。泉州市街道和社区在收到街道复工复产实施方案后，提前通过公众号、微信群指导辖区商户合理安排复商，有序组织员工返岗；南平市建阳区童游街道童子山社区组建“网格员+志愿者”指导团，围绕打通企业用工难、疫情防控难、交通物流难、供应链协同配套难、市场拓展难等问题，一对一、面对面上门服务。在线上，社区工作人员通过电话、微信等进行摸排宣传；在线下，由网格长对辖区内企业逐户走访……宁德市福安市城北街道通过“专网专人专企+线上线下”同步跟踪服务，确保企业疫情防控各项工作运转有序。

送服务强保障，福建按下复工复产快捷键。目前，全省规模以上工业企业复工复产率已接近九成。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 06 版）