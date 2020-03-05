病毒基因测序，验明新冠病毒的“正身”；检测试剂盒的推出，病症不再难以识别发现；分离病毒毒株，为疫苗研发奠定基础……打赢新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，科技是重要支撑，科研工作者是重要力量。近日，习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调，“人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。”

与时间赛跑，同病毒较量。经过艰苦努力，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，与科学防治、精准施策密不可分，与广大科技工作者特别是医学工作者的迎难而上、无私奉献密不可分。习近平总书记强调，要“加快科技研发攻关”，要“把新冠肺炎防控科研攻关作为一项重大而紧迫任务”。当前，疫情防控正处在最吃劲的关键阶段，进一步用好科技这把抗疫利器，我们才能掌握与病毒较量的主动权。

新冠病毒是一种怎样的病毒，从哪里来，如何传播？作为一种新发传染病，我们对新冠肺炎的认识还比较初步。传染源、传播致病机理等理论研究能否取得重大突破，能否筛选出针对新冠肺炎预防或治疗的有效药物，是全社会乃至全世界关注的焦点。必须调动科研院所、高校、企业等的积极性，进一步加大药品和疫苗研发力度，在确保安全性和有效性的基础上推广有效的临床应用经验，力争早日取得突破。病例分析研究和防控策略完善也需要进一步强化，及时总结推广有效诊疗方案、管用防控指南，为防控策略的优化提供科技支撑。

时间不等人，防疫争分夺秒，效果导向应当摆在最优先的位置。办好科技领域内的大事，集中力量办大事的制度优势应当充分发挥作用，推动强强联合、协同攻关。与此同时，医学创新的环境也需要进一步优化。应当看到，技术创新绝非一日之功，在任何时候都需要尊重科研规律。药物研发是一个艰苦漫长的过程，短时间开发一款全新化合物药物是不现实的，安全性与疗效是急不来的。任何临床研究，都要在保证患者和一线医务人员生命安全的前提下开展。越是渴望取得科研成果，越需要加强对科研规范性、合理性方面的把关，注重严谨的科学设计和伦理规范。

“盖有非常之功，必待非常之人。”人是科技创新最关键的因素。战胜疫病，离不开科技支撑、人才保障。新冠肺炎疫情发生以来，科研战线组织精锐力量，聚焦主体任务，广泛动员全国高校、院所和企业参与，全国一盘棋全力推进科技攻关，努力推出切实有效管用的科研成果，体现出为国家分忧、为人民解难的家国情怀。下一步，我们还需要在全社会积极营造鼓励大胆创新、勇于创新、包容创新的良好氛围，既推崇成功也宽容失败，帮助科研人员减轻压力、放下包袱。相关部门必须抓好部门协同、研审联动、特事特办、合法合规、加强服务等各项工作，主动对接和协调解决科研一线的实际问题。

历史地看，在人类与疫病的斗争中，防疫战也是科技战。加快科技研发攻关，切实提高疫情防控的科学性和有效性，使先进科技成为诊疗疫病的制胜利器，使科学态度成为群防群控的力量源泉，我们抗疫之战必将获胜！

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 05 版）