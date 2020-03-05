战“疫”中提升健康素养

在疫情防控阻击战中，人们的健康意识也日益增强：行走在马路上，几乎人人都戴口罩；在家里办公时，很多人通过网络获得关于防控新冠病毒等方面的医疗卫生知识。从某种意义上讲，疫情防控本身便是一堂健康教育课。面对疫情，居民的健康素养得以提升，也将有利于推动健康中国建设。

守护健康需要掌握健康知识。促进人人养成健康的生活方式，让健康知识、行为和技能成为居民普遍具备的素质和能力，才能使居民不生病、少生病，提高健康生活质量。在这次疫情防控中，人们关注疫情形势变化的同时，也了解了病毒感染机制、传播途径等医学知识，养成了戴口罩、勤洗手等卫生习惯。从健康的角度而言，预防是最经济最有效的健康策略，每个人都是自己健康的第一责任人。经历这次疫情，我们下决心从根源上斩断滥食野生动物的产业链，我们大多数人也将提高健康素养，更好筑牢全社会的健康防线。

从现在开始，从自我做起。自觉建立起科学、文明、健康的生活方式，就像在疫情防控中戴口罩那样养成习惯、积极行动，我们就一定能让全民健康的目标渐行渐近。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 05 版）