以统筹兼顾之谋积极应考

疫情防控是一项系统工程，要坚持系统思维统筹推进。在部署疫情防控工作时，习近平总书记强调，要“突出重点、统筹兼顾，分类指导、分区施策，切实把各项工作抓实、抓细、抓落地，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，努力实现今年经济社会发展目标任务”。当前，要以统筹兼顾之谋来积极应对疫情防控这场大考，努力保持经济平稳运行、社会和谐稳定。

在疫情防控最吃劲的关键阶段，不少地方在保证经济社会正常运行时遇到一些共性问题：企业如何复工复产、交通如何管控、社区如何管理、外防输入内防扩散如何抓细抓实……应对这些问题，不仅需要担当尽责，更需要廓清思路、做好统筹。只有经济社会正常运转，疫情防控所需的人力、物资、运输等要素，才能得到持续保障。因此，决不能仅仅就疫情抓疫情，必须掌握疫情防控与经济社会正常运转之间的辩证法，努力促进二者相互支撑、相互配合。

党中央围绕疫情防控所作的决策部署和周密安排，效果正在显现，各方面工作也都在有序推进。此时，各项工作都必须把党中央的决策部署作为“定盘星”，主动校准，保持一致。复工复产既能为疫情防控提供持续、有力支撑，也是确保经济社会发展的重要基础。目前，各地一手抓疫情防控，一手抓复工复产，经济社会发展正在加快恢复。把支持复工复产、恢复和稳定就业、畅通交通运输、保障市场供给等各项工作做细做扎实，才能统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，确保取得双胜利。

但从实际情况看，工人返城难、资金流吃紧、原材料匮乏、物流运输不畅、防护措施不足、人员交叉感染风险大等诸多因素，让不少企业复工复产面临一定困难。特别是对餐饮、旅游、酒店等相关企业来说，它们就像经济社会的“毛细血管”，对促进经济社会正常运转不可或缺，却因体量小、对抗风险能力弱等导致复工复产难。这就要求各地各部门多为各类企业纾解困难、雪中送炭。可以统筹各项政策与治理资源，采取诸如疏通返程人员通道、创造基本隔离条件、分类实施社区管控、合理调适交通管控、加强财政贴息、减免税费、延缓社保缴存甚至给予资金直接补助等举措，让政策更精准有效。同时，企业自身也要制定并完善疫情防控应急预案，合理安排错峰上班，妥善排查安全风险，加强防控物资保障。

统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。如何应对这场大战大考，反映着各地治理能力。2月中旬，江苏公布了应对疫情影响推动经济循环畅通和稳定持续发展的多项政策措施，与此同时，出台支持中小企业缓解疫情影响保持平稳健康发展的务实举措，并推动重大项目开工建设。上海、北京、广东、福建、江西、安徽等地也因地制宜出台政策，全力做好疫情防控与经济社会发展同步推进工作。只有用好用足各种手段，才能在做好疫情防控的同时，保持经济社会发展。

踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，攻坚克难、团结奋斗，我们一定能以责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，积极应考并交出合格答卷。

（作者为江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心副主任，江苏省社科院党委书记、院长）

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 05 版）