车 俊

要聚焦“两手都要硬、两战都要赢”，把当前突出“抓防控、重治疗、保民生、促发展”与持续“稳企业、增动能、补短板、保平安”有机统一起来

当前，浙江全省疫情防控和经济社会发展依然面临问题和挑战，需要我们下好先手棋、打好主动仗，从最坏处着眼、向最好处努力。贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，我们要聚焦“两手都要硬、两战都要赢”，把当前突出“抓防控、重治疗、保民生、促发展”与持续“稳企业、增动能、补短板、保平安”有机统一起来，确保疫情防得住、发展搞得好。

认真研究如何更好发挥精密智控作用的问题，推动疫情防控更加准确。加强全省统筹指导和统一平台建设，使“健康码”能够跨域互认、全省通用；要坚持网上信息采集与网下信息核对相结合，特别是发挥村社、企业的基础作用，进一步把底数摸清、把情况摸准。

认真研究如何统筹省内外两头救治工作的问题，推动病患救治更加科学。现在我们病患救治工作是省内省外两个战场，统筹安排、科学调度、有力保障尤为重要。我们要关心关爱医务人员，从物质待遇、人身安全、心理调节等各个方面提供支持保障。

认真研究如何打通企业复工复产关节的问题，推动物流通道更加顺畅。要在打通海陆空联运“卡脖子”堵点、畅通物流快递“毛细血管”、加大保畅通力度、增派物流快递人员力量等方面做好充分准备，确保物流运力跟得上企业复工复产。

认真研究如何解决用工难、返岗慢的问题，推动企业用工更加便捷。这段时间，不少地方通过开通专列、包机包车等手段，一定程度上缓解了劳动力紧缺问题，这些工作还要继续做、加大力度做。今后关键是发挥企业主体作用，把员工的积极性调动起来，逐步实现常态化返工。

认真研究如何解决产业之间、企业之间复工复产不平衡的问题，推动产能恢复更加协调。各地各部门要注重平衡重点企业和一般企业、大企业和中小微企业，把关注重点和工作触角进一步延伸到小微企业园、商场商铺、餐饮酒店等人群比较密集的地方，延伸到养殖户、种植户等急需帮助的群体，确保复工复产宣传、走访、帮扶“全覆盖”。

认真研究如何落实落细帮扶企业政策“组合拳”的问题，推动政策落地更加到位。各地各部门要在挖掘政策“含金量”上下功夫，结合自身实际尽快研究可操作的流程细则。

认真研究如何有效防范疫情可能引发各类矛盾风险的问题，推动社会治理更加主动。我们一定要牢固树立风险意识、忧患意识，对于疫情引发的企业合同纠纷、劳动和医疗纠纷等，要做好充分预估和准备，把各类矛盾风险防范于早、化解于小。

认真研究如何在应对危机中化危为机的问题，推动高质量发展动力更加强劲。我们要始终坚定高质量发展方向不动摇，谋划一批、开工一批新的“大好高”项目；围绕发挥浙江数字经济、生命健康、智能制造等特色优势，加快形成更有核心竞争力和影响力的产业集群。

认真研究如何主动加强与各方面对接合作的问题，推动对外开放步伐更加坚定。我们要坚定不移落实好国家战略，放大地方特色优势，用好对外开放平台和通道，进一步加强与世界各地经贸伙伴的沟通协调、贸易合作。

认真研究如何加快补齐这次疫情所暴露出的短板问题，推动基本公共服务更加扎实。我们要把找差距、补短板、强弱项摆到更加突出的位置，通过办好一件件民生实事、关键小事，让人民群众有更多获得感幸福感安全感。

——浙江省委书记车俊在全省统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上说

（本报记者 李中文整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 05 版）