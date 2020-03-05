大疫当前 当强化世卫组织作用

新华社记者 叶书宏

当前，中国新冠肺炎疫情防控成效渐显，但全球警报拉响，中国境外确诊病例已经破万，国际协同防控的迫切性日益凸显。无论是着眼当前，还是立足长远，进一步强化世界卫生组织在全球公共卫生应急领域的领导力和权威性刻不容缓。

疫情暴发以来，世卫组织在协调国际社会共同应对上发挥了重要作用。例如，启动多家实验室，加紧建立全球检测网络，增强全球诊断能力，改善疾病传播的监测追踪，动员国际卫生力量，加快疫苗研发和诊治创新等。世卫组织还派出专家组与中国同行并肩作战，共同抵挡病毒在全球的“第一波”攻击，将成果和经验向全球推介。

然而，在单边主义、民粹主义抬头的全球背景下，各自为政、本国优先正干扰甚至瓦解着应对共同挑战的多边合力。在这次全球抗疫战中，一些国家无视世卫组织的专业权威建议自行其是，采取过度措施，甚至质疑世卫组织独立性，造成恐慌和信息混乱，人为加大了全球协同抗疫的难度。

进一步强化世卫组织作用，是全球化时代提升人类整体抗疫能力的客观要求。

传染病频繁暴发和人口流动性增强使得健康挑战更具全球性。过去十多年，艾滋病病毒、埃博拉病毒、寨卡病毒、疟疾和结核病等传染性疾病的流行跨越国界，经济发展不均衡以及政治不稳定所造成的跨国人员流动增长，为各国带来新的卫生安全挑战。这次新冠肺炎疫情再次提醒人们：应对病毒是一场全球协同战，必须有人类整体利益观。

面对疫情，一些经济落后的国家可能在医疗物资供给、病患救治能力等方面相对不足，需要世卫组织从专业和全局视角协调国际援助合作。这不仅关乎国际道义，更是构筑全球统一防线的客观要求。人们应该记得，甲型H1N1流感疫情期间，正是在世卫组织的协调下，多家国际疫苗生产企业同意捐献一批疫苗供世卫组织调用，并调整价格，以便贫穷国家能得到疫苗。

进一步强化世卫组织作用，是持续升级人类抗疫“共享武器库”的必然要求。

病毒多种多样，疫情突如其来，各国根据自身国情和能力形成了各具特点的疫情防控方法和策略，世卫组织从中提炼、总结出具有共性的经验和做法向其他国家推广，不断升级人类对抗病毒的“武器库”。正如世卫组织总干事谭德塞所说，“回答目前尚未找到答案的问题，我们需要集体的知识、智慧和经验”。

全球抗疫需要世卫组织汇集全球智慧。中国“赤脚医生”曾启发并推动全球初级卫生保健运动发展，成为世卫组织的工作亮点；中国消除疟疾工作模式写入世卫组织技术文件，向其他国家推广。如今，中国抗疫的种种有效举措再次得到世卫组织赞许。世卫组织前总干事陈冯富珍曾评价，对于中低收入国家而言，“中国遇到的挑战与克服挑战的经验，将比来自高收入国家的经验更贴切”。

自成立以来，世卫组织在突发传染病的早期检测预警、协调防控策略、共享诊治方法以及组织国际援助上扮演了重要角色，在构建风险共担、安全共享的全球公共卫生应急机制上发挥了重要作用。病毒传播的跨国性决定了人类在与疫病的斗争中只能共进退，任何短板都可能让全球“战疫”功亏一篑，强化世卫组织作用，正是卫生治理全球化的时代要求。

这次新冠肺炎疫情，既是挑战，也是契机。因为，面对命运与共的现实，各国越来越意识到，增强全球卫生应急管理和风险防范能力、消弭全球卫生治理赤字已迫在眉睫。作为全球公共卫生合作的重要平台，世卫组织理应得到世界各国更高的重视、更好的配合，从而在全球卫生事务中更好地展现领导力、发挥其作用。