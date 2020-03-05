“三大优势”让世界对中国经济信心不减

应对新冠肺炎疫情，既是一场防控阻击战，也是一场经济保卫战。疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，但只要用全面、辩证、长远的眼光，就会发现疫情的冲击是短期的，中国经济长期向好的基本面没有改变。近段时间，多国政要、国际问题学者、金融界人士纷纷表示，中国经济有巨大的韧性和潜力，中国有能力战胜疫情带来的挑战，他们对中国经济长期向好发展充满信心。

总体而言，中国经济具有三大优势，让国际社会对中国经济信心不减。一是普遍看好的超大市场优势。作为全球第二大经济体，中国超大规模市场优势涵盖了经济总量、市场容量、产业体系、人力资本等多个方面，这些优势叠加发挥，让中国经济更具韧性和活力。从市场需求看，2019年我国人均国内生产总值突破1万美元，与高收入国家差距进一步缩小；从产业体系看，我国是全球工业门类最齐全的国家之一，220多种工业产品产量居全球第一……诚如瑞银集团发布的一份报告认为，疫情不会改变中国经济长期发展走势，在需求反弹和政策推动下，未来几个季度中国经济将实现反弹。

二是潜力巨大的强劲消费优势。中国已发展成为全球最具成长性的消费市场，消费拉动经济增长的作用越发明显，特别是在国际环境复杂、外部需求波动的情况下，内需特别是消费对于稳定经济运行作用更加突出。我国有14亿多人口，有全球最大的中等收入群体，消费已然成为我国经济增长的第一拉动力，这决定了中国经济有较大的潜力应对各种挑战。强大的国内市场，进一步挖掘和放大消费潜力，中国经济“压舱石”作用将越发凸显。一些国际经济观察人士注意到，中国经济在压力之下蕴含巨大潜力和机遇；中国全民抗击疫情行动，带火了“宅经济”与“云生活”，新业态、新模式被激发，为经济高质量发展开拓了新空间，也有助于推动全球产业链升级。

三是精准应对的充足政策优势。近期，各地各部门相继打出政策“组合拳”，通过减免企业税费、增加财政支出、向金融系统注入流动性、减少行政审批事项和流程等措施，支持和推动各类企业复工复产。随着全国范围内复工复产有序推进，在政策措施的有效对冲下，疫情期间，网络购物、线上课堂、远程办公等行业加快成长，今年1月底至今，华为、联想品牌电脑销量同比增长1392%与614%，学习机销售同比提升4740%……

中国充足的政策空间有助将疫情的影响降到最低，保持经济社会平稳健康发展。巨大的消费市场、经济转型的潜力、有效的政策支持，都将支撑中国经济持续增长。对此，埃及前总理伊萨姆·沙拉夫表示：面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府迅速、有力采取防控措施防止疫情扩散，维护社会稳定。

中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。当前，我国疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，但越是关键时刻越要保持战略定力，只要我们准确把握发展大势，用好用足比较优势，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，中国完全有信心、有能力、有底气应对疫情冲击，中国经济基本面以及长期向好的趋势不会改变。