应为防疫志愿者返乡开辟绿色通道

河北沙河的货车师傅李金斗从1月30日开始加入到志愿者行列，帮助相关机构运输防疫物资到湖北省。2月底，疲惫的李金斗欲返乡，便提前告知沙河市防疫部门，请求安排场所进行隔离。沙河市防疫部门根据该市规定，对李金斗作出了“劝返”处理。无奈，李金斗暂时栖身于临近河北、河南境内的一个高速服务区内。3月4日，河北多个政府部门的工作人员来到李金斗所栖身的京港澳高速冀豫界服务区，了解相关情况，准备接他回去。

虽然运输防疫物资到湖北省的志愿者不像战斗在抢救病人一线的医务人员那样作出了卓越贡献，付出了巨大牺牲，但这些志愿者的勇气、毅力、付出的牺牲和奉献精神无疑也值得尊敬和学习。这些志愿者和医务人员，都属于抗击疫情的战斗者，理当受到善待。因而，返乡志愿者被困到高速服务区的事件格外刺眼，为妥善解决这些志愿者以及医务人员的返乡问题，不妨在不妨碍疫情防控的前提下，为其返乡开辟绿色通道。

“内防扩散，外防输入”作为疫情防控的重要方针政策，一直被各地严格执行。在“外防输入”方面，一些地方出台了相应政策，对湖北、武汉到来人员一律劝返；对其他疫情严重地区不符合来该地条件的人员一律劝返；符合条件的，到来后必须集中隔离14天。这些措施被严格执行且取得了良好成效，大多数地区实现了病例和疑似病例零增长。这与相关部门的周密部署和医务人员、基层工作人员、志愿者的辛勤付出，与全体居民的密切配合不无关系。

但是，严格执行防控措施，自觉遵守防控措施，不代表可以毫无人情味地、冷漠地将返乡志愿者拒之门外，让其滞留半途，进退两难。毫无疑问，这些往湖北运送防疫物资的志愿者和战斗在一线的医务人员，都是值得尊重、学习的榜样，是应受到善待的英雄。其家乡理当以此为骄傲和荣耀，如果在平常时期，这些载誉归来的英雄无不受到热烈欢迎和隆重表彰。即便在特殊时期，为了疫情防控而减免了场面热烈的欢迎，却也没有丝毫理由将其生硬地“劝返”。如此冷漠和绝情，显然会让依然战斗在一线的医务人员和运送防疫物资的志愿者寒心，甚至泄气。

疫情防控要严格科学，周密部署，但不代表可以一刀切地“劝返”所有人。对于这些返乡志愿者和即将返乡的一线医务人员，完全可以开辟相应的绿色通道。当然，这种绿色通道不代表返乡人员可以不受检测，不受约束地随意通行。一些地方“欢迎”援建雷神山、火神山人员的做法完全可以借鉴。这些地方以简单的欢迎仪式迎接援建人员返乡后，便统一隔离到指定酒店，并提供相应物资保障。

没有一线医务人员的付出和志愿者的辛勤奉献，疫情防控不可能取得显著成效。这些贡献者不该被漠视，其返乡之路不该被人为阻隔。惟有善待这些志愿者和医务人员，让其感受到温暖和关心，方能为疫情防控注入源源动力，让更多人没有后顾之忧地投入一线。

漫画/陈彬