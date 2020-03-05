打破常规奖励抗疫医务人员是一种进步

对战“疫”英雄给予再多奖励也不为过，他们的贡献和牺牲是常人不能比拟的。根据一线医务人员的付出和贡献，应当采取差异化、多层次奖励措施，既要有荣誉性奖励措施，也要有物质性奖励措施。另外，可以考虑针对作出突出贡献的一线医务人员，颁发国家级、省部级“抗击疫情荣誉勋章”，这种奖励也具有深远意义。

人力资源和社会保障部近日印发《进一步落实关心关爱疫情防控一线医务人员相关人事激励措施的工作指南》，要求各地进一步做好疫情防控期间各类医务人员的及时奖励工作，重点向疫情防控救治一线作出突出贡献的医务人员倾斜；及时奖励要聚焦疫情防控期间工作表现，突出符合奖励条件和群众公认，不设比例（名额）限制。

新冠肺炎疫情发生以来，无论是湖北还是其他省市，抗疫一线医务人员都作出了巨大贡献，有多名医务人员不幸去世，有3000多名医务人员感染新冠病毒。从事诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集和病原检测等工作的医务人员，不仅面临感染风险，工作也十分劳累，对他们无论是给予提高薪酬、发放补助还是职称评聘倾斜等奖励，都是应有之义。

2月22日，中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组印发《关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》，其中提出“开展医务人员及时奖励”。上述《工作指南》是对这条规定的具体落实。从《工作指南》的内容看，奖励疫情期间一线各类医务人员，无论是及时性还是不设限，均打破了常规，这种做法并非随意，而是有制度支撑。

现实中，医院等事业单位一般以月度、季度、半年、年度为周期考核奖励医务人员，且每次奖励名额都有比例限制，主要是防止滥用奖励、滥发奖金。而《工作指南》明确“及时奖励”和“不设比例（名额）限制”，及时奖励能及时发挥激励作用，不设限奖励意味着打破了框框，只要医务人员抗疫表现符合奖励条件和群众公认，有多少奖励多少。

此外，突出“群众公认”也让人眼前一亮——群众认可也是奖励医务人员的重要依据，这就避免了奖励“僵化”，使奖励更接地气、更加公平。及时性、不设限等打破常规的奖励安排是一种进步，既凸现奖励的灵活性、高效率，也彰显国家对医务人员的关心关爱。这种奖励从短期来说，可以激励医务人员发挥更大能量战胜疫情，从长远来说，有利于弥补医务人员的缺口。

2018年12月，中央组织部、人社部印发《事业单位工作人员奖励规定》，第五章《及时奖励》规定：对在应对重大突发事件、完成重大专项工作等方面，作出显著成绩和贡献的事业单位工作人员和集体，应当及时给予奖励；加大及时奖励力度，及时奖励的比例（名额）由奖励决定单位依据奖励权限，结合实际确定。人社部《工作指南》中“不设比例（名额）限制”的规定，体现了“打破常规”的勇气，也符合《及时奖励》的精神，体现了合规性和创新性的统一。

至于奖励的“奖品”，《工作指南》也有明确：对参加疫情防控一线工作的医务人员，优先晋升职称或专业技术岗位等级；对参加疫情防控一线工作表现突出、获得记功以上奖励或获得相同层次以上表彰的医务人员，可直接聘用至高一等级专业技术岗位。一些地方提出，将把抗疫一线医务人员优先推荐为“一先双优”“全国三八红旗手”等各类表彰奖励人选，这些和《工作指南》的规定也是相符的。

对战“疫”英雄给予再多奖励也不为过，因为他们的贡献和牺牲是常人不能比拟的。根据一线医务人员的付出和贡献，应当采取差异化、多层次奖励措施，既要有荣誉性奖励措施，也要有物质性奖励措施。另外，可以考虑针对作出突出贡献的一线医务人员，设计颁发国家级、省部级“抗击疫情荣誉勋章”，这种奖励也具有深远意义。