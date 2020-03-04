数字化平台助力疫情防控 “复工开学、百院义诊”服务上线
目前全国各地都开始积极复工复产，但是新冠肺炎疫情防控依然不能松懈。为了减轻各大医院的门诊压力，避免交叉感染，近日，由智业健康公司联合全国百余家医院共同发起的“复工开学、百院义诊”活动正式上线。
该活动由智业健康公司联合安徽中医药大学附属第一医院、联勤保障部队第900医院、厦门大学附属第一医院等全国百余家医院共同发起，为全国患者免费提供在线问诊咨询服务，保障大家疫情防控期间的就医需求。
厦门大学附属第一医院互联网医院执行院长许中表示：“作为医务人员来讲，这种线上问诊的形式，是截至目前管控新型冠状病毒感染肺炎非常有效的手段，能够减少交叉感染的风险。”
活动期间，患者可通过官方公众号平台“健康智慧城市”免费向医生发起提问。医生通过症状可初步判断其可能发热原因，减少非新型冠状病毒感染的肺炎患者至医院交叉感染的几率，更保证疑似患者可及时到医院接受规范诊疗，减轻各大医院的门诊压力，帮助医院更加良好地配置医务资源。
智业健康公司总经理何早松表示：对于此次突发疫情，有效分流患者，减少不必要的交叉感染显得尤为关键，在这种情况下，线上问诊咨询作为线下医疗资源的有力补充，对开展疫情防控工作，有效保障群众生命健康安全具有重要意义。
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