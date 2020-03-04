疫情期间网上复诊医保可报销

记者3日从国家医保局获悉，国家医保局、国家卫生健康委日前联合印发《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》（简称《意见》）。《意见》提出，对符合要求的互联网医疗机构为参保人提供的常见病、慢性病线上复诊服务，各地可依规纳入医保基金支付范围。

《意见》明确，互联网医疗机构为参保人在线开具电子处方，线下采取多种方式灵活配药，参保人可享受医保支付待遇。医保部门加强与互联网医疗机构等的协作，诊疗费和药费医保负担部分在线直接结算，参保人如同在实体医院刷卡购药一样，仅需负担自付部分。

为防止出现虚构医疗服务等违规行为，《意见》还要求落实线上实名制就医和处方审核等措施，确保医保基金安全。同时，按照《意见》要求，还要打通互联网医疗的医保支付通道，这将有利于减少群众就医购药时的交叉感染风险，享受在线医保结算的便捷服务。

据悉，下一步，国家医保局将会同国家卫生健康委，密切关注指导、及时总结各地的做法，将更多符合条件的“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围，支持定点医药机构提供“不见面”就医购药服务，及时满足人民群众的就医用药需求。（记者邱玥）