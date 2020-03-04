餐厅“一米线”执行不力将被严处

部分市民反映有餐厅没有严格落实进门测体温、等候排队“一米线”的要求，还有肩并肩、人挤人的情况。昨天，市政府副秘书长陈蓓表示，如餐饮企业拒不整改、屡次检查屡出问题，将由行业主管部门依法依规严肃处理。

陈蓓介绍，保障就餐秩序和安全，企业、政府相关部门、就餐人员都有责任。餐饮企业要按照北京市的相关通知和卫生部门防疫指引的要求落实细化方案。一个关节点是要对来就餐的人员进行体温监测；第二个关节点是要有专门的疏导员，按照“一米线”的要求，请就餐人员按秩序排队。餐厅要在消费者进店前就有相应措施，并做好店铺的开窗通风。

餐饮企业从业人员每日也要进行自身的体温监测和健康监测，不仅要测量体温，还要观察从业人员是不是有咳嗽、嗓子痛以及身体乏力等情况。要落实从业人员餐饮制作的规范化防护，包括戴帽子、口罩、手套，餐具也要实施高温彻底消毒等。

城管执法部门要加大对政策的宣传，加强对餐饮部门防护工作的指导，发现问题要督促餐饮部门立行立改，完善措施，对于拒不整改、屡次检查屡出问题的，将由行业主管部门依法依规严肃处理。

陈蓓也呼吁消费者，就餐时一定要自觉服从餐饮行业就餐的管理，理解、支持、配合各项防控工作。（记者 张航）