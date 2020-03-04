国家卫健委：疫情防控积极向好态势正在拓展
在昨天的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，3月2日，全国新增确诊病例125例，其中湖北114例。湖北以外省份，近五日每日新增确诊病例数基本维持在10例左右，连续四日每日新增疑似病例数维持在100例以下，全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。
国家卫健委最新疫情数据显示，3月2日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例125例，新增死亡病例31例（湖北31例），新增疑似病例129例。当日新增治愈出院病例2742例，解除医学观察的密切接触者7650人，重症病例减少304例。
截至3月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例30004例（其中重症病例6806例），累计治愈出院病例47204例，累计死亡病例2943例，累计报告确诊病例80151例，现有疑似病例587例。累计追踪到密切接触者664899人，尚在医学观察的密切接触者40651人。
米锋介绍，3月2日，除湖北外，全国其他省份新增确诊病例11例，新增疑似病例65例，无新增死亡病例，重症病例减少25例。近五日湖北以外省份每日新增确诊病例数基本维持在10例左右，每日新增疑似病例数连续四日维持在100例以下，近六日每日出院病例在3000例左右，全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。（记者 任敏 刘欢）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn