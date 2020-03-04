在全球“战疫”中互助互鉴扬长补短

如果说中国的防控方案中有什么终极奥秘的话，也许可以归结为三项：坚强有力的领导核心；无与伦比的社会动员能力；中国人民众志成城的集体观念。中国方案植根于中国土壤，而其他国家的防控举措也都取决于各自的国情、各自的制度。不同国家的抗疫方案效用不同，给人的观感自然大为不同。但站在“命运共同体”的高度看，任何捍卫人类生命安全和身体健康的努力都值得尊重、也都需要祝福。

从“高”到“非常高”，日前，世卫组织对新冠肺炎在全球范围的蔓延风险和影响风险评估又上一级。这背后是严峻的现实：日本和韩国的感染人数继续攀升，意大利和伊朗的疫情正向周边国家扩散，分布在不同大洲的几十个国家出现了首例确诊患者。

事实充分印证钟南山院士的判断：“这是一个人类的疾病，不是一个国家的疾病。”而所有国家也都认识到了事态的严重性，相继拿出了本国的防控方案。在病毒信息有限、科学结论不足的情况下，如何准确预见、断然决策、迅速行动，充分体现着一个国家的治理能力。病毒面前，从东方到西方，从社会主义国家到资本主义国家，都必须用行动说话。共同的敌人，不同的战法，给了我们一个观察不同制度效能的机会。

作为抗疫主战场，中国在全人类对新冠病毒的未知中，在外界普遍不看好甚至是质疑的目光中，以举国之力异常坚决地打响了疫情防控阻击战。对此，世卫组织的评价是，“中国的方法是目前我们唯一知道的、被事实证明成功的方法。”那么，中国方案何以奏效？

国家制度决定国家能力。党中央的集中统一领导，总是能在关键时刻发挥“主心骨”的作用，保证了整个国家行动的一致性和高效率。社会主义制度，决定了一切决策和行动把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，别的都可以“让路”“叫停”。党的意志、人民意志、国家意志的高度统一，保证了我们能够在一个国土面积接近整个欧洲、人口占据世界五分之一的国家，迅速实现惊人的社会组织和动员。集中力量办大事，展现了“中国速度、中国规模和中国效率”，做到了“有什么就用什么，能怎样调整就怎样调整，能怎样适应就怎样适应，能怎样去拯救生命就怎样去拯救生命”。

另一方面，中国人向来讲究同舟共济、守望相助，意外的挑战，更让中华文化中“天下兴亡，匹夫有责”的朴素国民精神极大迸发。14亿国民听从号召、配合防控。千万级人口城市果断封闭，令行禁止。无数“逆行者”牺牲小我、成就大义。

如果说中国的防控方案中有什么终极奥秘的话，也许可以归结为三项：坚强有力的领导核心；无与伦比的社会动员能力；中国人民勠力同心众志成城的集体观念。

中国方案植根于中国土壤，而其他国家的防控举措也都取决于各自的国情、各自的制度。不同国家的抗疫方案效用不同，给人的观感自然大为不同。但站在“命运共同体”的高度看，任何捍卫人类生命安全和身体健康的努力都值得尊重、也都需要祝福。而作为一个负责任的大国，我们也应在自己力所能及的范围内，给予并肩抗疫的国家必要的帮助，就像当初那些国家热忱支援中国一样。目前，来自中国的疾控专家和防疫物资已经出征，“山川异域，风月同天”的故事得以续写，这着实令人欣慰。同时更要看到，在全球“战疫”进程中，不同国家的不同方案当然可以互相借鉴学习，但脱离国情简单比较孰优孰劣，或者强行要求谁“抄作业”等等，恐怕都是很不妥的，也失去了借鉴的积极意义。

疫情终将过去，但这段共克时艰的经历值得永远铭记。不同制度的借鉴，不同方案的互补，其实昭示着一个亘古不变的道理：文明因交流而多彩，因互鉴而丰富。世界上有200多个国家和地区、2500多个民族，每一种文明都根植于一方土地，成长于独特的历史文化。交流互鉴的意义，一方面是在对比中发现自身的优长，进而夯实自尊自信；一方面是在检视中发现问题短板，进而见贤思齐。中国应当将全球“战疫”作为一次契机，在互鉴中验证中国国家制度和国家治理体系的强大生命力，不断坚定“四个自信”，同时积极研究学习，将他山之石为我所用。

疫情如大考，检验着每个国家的治理水平，也倒逼着全人类凝心聚力、同舟共济。让我们始终保持清醒认识，充分发挥优势、补齐短板、自我完善，推动治理体系和治理能力更上层楼。而中国的担当精神与合作态度也必将赢得尊重，团结更多国家为人类的美好明天而共同努力。