防疫中的一些做法不妨延续下去

抗击疫情的非常时期，快递小哥成了城市中最忙碌的群体之一。不过与往常不同的是，他们不再送货上门，而是等在小区门口的取货点。这种“新常态”，倒是给了我们一些新启示。

宅家期间，人们对快递物流的依赖有增无减。而快递小哥流动性较高，如何兼顾快递的安全与便捷，是不容回避的现实问题。对此，早在2月初，本市就发布了疫情流行期间快递和送餐人员防控指南。从具体实践来看，除了最末端的送货方式之变，用工单位做好员工健康监测，物流转运中心定期消毒，小区严查出入证明，取货点定时进行消杀……一整套问题导向的方案，最大限度确保了配送安全，也维护了小区的秩序井然。

从长远来看，这次疫情其实提供了重塑快递配送规则的契机。事实上，对于小区快递配送方式的讨论由来已久，只是不同群体难以达成共识。有人图便捷，需要送货上门；有人白天不在家中，倾向设点自提；还有人出于安全考虑，对小区和单元门禁长期形同虚设意见很大……众口难调之下，难有人牵头管理，于是快递某种程度上也就处于自由散漫、随意穿行的状态。而由于此番疫情的倒逼，以卫生安全为第一标准，迫使快递管理办法升级。也许各地各小区采取的最终方案有所差别，但无不更加安全规范，小区门口设取货点，也推动了“无接触”等智能送件取件设施加速铺开。那么，这套方案能否延伸到平常时候？做到更安全、更卫生、更规范？

放眼看去，因科学防疫带来的改变还有不少。有的是家庭卫生习惯的提升，比如出门戴口罩，进门先洗手，家里勤通风，布菜用公筷等。还有的是工作安排的优化，比如尽量减少聚集，各大单位提倡少开会、开短会，办理事项以数据跑路取代人员跑腿等。细观上述种种，许多都是倡导已久，但始终未果之事。借由防疫，全社会对卫生安全的重视空前高涨，超强共识之下，旧惯性得以打破，新做法得以形成。

疫情“逼”出来的改变，让我们真切看到：许多好做法，“非不能也，实不为也”。犹记2003年“非典”疫情发生后，不少单位的盥洗室添置了香皂和洗手液，并延续至今。如今抗疫一月有余，一些好做法也在形成新的习惯。如果能坚持下去、推而广之，未尝不是我们从抗疫中获得的一种特殊补偿。