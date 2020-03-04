一战到底的决心为何如此坚定

北京安定医院精神科副主任医师沙莎（右）与医疗队队员通过谈心缓解对方压力。 本报记者 和冠欣摄

本报记者 景一鸣 王雅贤 和冠欣

在武汉抗击疫情的北京医疗队迎来了新战友——他们是来自北京安定医院的临床心理中心主任医师姜长青及精神科副主任医师沙莎。两位心理专家从2月20日起，一直陪伴在医护人员身边，随时关注和解决他们遇到的各类心理问题。北京医疗队来到武汉已经超过一个月，医护人员内心世界什么样？他们的信念是否坚定？哪些问题需要注意？记者尝试借助两位心理专家的分析解读，探寻一番医护人员的内心世界。

队员整体保持了良好心态

姜长青和沙莎两位心理专家都曾参与过汶川地震等灾难性事件的心理治疗工作，对治疗前线战士、医护人员易产生的心理亚健康问题甚至PTSD（创伤后应激障碍）都有着丰富的诊疗经验。

沙莎告诉记者，她和姜长青的分工略有区别，姜长青是专职的心理治疗师，负责医护人员的心理教育、认知行为治疗等等，沙莎则重点关注通过咨询指导仍不能解决的问题，并配合药物治疗，俩人可以说是一前一后的配合。

在他们到达武汉前，北京医疗队已经在这里奋战了将近一个月。为了解前线医护人员的心理状态，两位专家特别制作了心理调查问卷。收到反馈后，姜长青发现，尽管长时间奋战在一线，北京医疗队却整体保持了良好的心态，“比非疫情期间普通公众的心理健康水平还高。”

经过细致分析，专家还将前线医疗队员的情况具体分成了三类：第一类心理状态很好，仅需要进行一般的健康教育即可；第二类心理状态有一些波动，但问题不大，会采取小组干预的措施；第三类的情况则严重一些，需要有针对性地进行个别辅导。

沙莎告诉记者，焦虑和抑郁是完全不同的两种状态，所谓抑郁是一种低落的、悲伤的情绪，而焦虑则是在工作中因为投入而产生的一种状态，是一种正常现象，医护人员出现焦虑时不必过分紧张，反而应该正视并积极应对。

截至目前，两位心理专家同超过半数的北京医疗队队员进行了一对一的了解，他们说北京医疗队队员保持着乐观向上的精神，在面对高强度压力的工作时，这种精神状态是难能可贵的。

从“预期”看出决心

姜长青介绍，调查问卷的内容包括关注医护人员身体上的反应，比如头疼、食欲不振等，这些都可能是心理状态引起的。问卷上还有一个额外的问题至关重要，是关于每个人的“预期”。在特殊时期，每个人对在疫区工作时间的预期不同，预计接诊病人的数量和程度也不相同，当实际情况大于预期值时，产生的焦虑可能会更严重。不过从问卷调查的反馈上来看，医护人员目前的心理状态仍在预期值的承受范围内。“可以看出，这些医护人员从来到武汉时就树立了一战到底的决心，他们没有考虑过回家的问题。”

在北京医疗队来到武汉的第27天和第28天时，医疗组和护理组的医生护士纷纷向记者明确表达了“一战到底完胜而归”的坚定信念。其实在此之前，记者单独采访每名医护人员时，总会附带一个问题“预计医疗队何时回京”。当时，百分之百的受访者都告诉记者，此次支援武汉抗击新型冠状病毒，和2003年抗击非典疫情有相似之处，都属于攻坚战，无法用时间来界定，他们已经做好了长期作战的准备，至少要等疫情得到有效控制，才会考虑回家的问题。

医护人员如何应对焦虑失眠

姜长青和沙莎每天都会在北京医疗队驻地的二层平台等待医护人员，集体晤谈是每天都要做的事情。这样的集体谈话方式能够解决很多共性问题。“有的人会认为一些问题只有自己存在，就会越发紧张，当发现原来这是一个大家都在面临的普遍现象，焦虑感会大大降低。”姜长青说。

“医护人员这个群体，本身就是一个易失眠群体。”面对北京医疗队医护人员出现的焦虑、失眠问题，沙莎提出了很多解决办法，除了北京医疗队，这些办法同样适用于广大前线医护人员。

沙莎说，焦虑的产生来自于压力和应激反应，以北京医疗队护理组为例，每天有大量的准备工作要做，精神状态很容易提升到焦虑，同时因为有夜班的关系，生物钟容易出现紊乱。浅层次来讲，可以通过睡前烫脚、喝一杯牛奶、听听音乐等办法来缓解焦虑、失眠问题。同时也可以通过心理专家的干预，判断是否有歪曲的想法。有的医护人员会下意识告诉自己一定要保障睡眠质量，睡足多少个小时，或者总想着睡眠不足会导致严重的后果，这些想法反而会使自己更加焦虑难以入眠，应该让自己顺其自然，暗示自己躺着放松也是一种休息。

对于存在失眠问题的医护人员，姜长青建议，减少在床时间，睡觉时不做诸如玩手机、看电视等其他事情，要让床和睡觉这件事尽快建立直接的条件反射。同时对睡眠期望值不要太高，即使睡不着也尽量心平气和。

普通市民如何缓解焦虑

疫情期间，普通市民在家也难免出现焦虑情绪，两位专家也为大家提出了缓解建议。“看到有人出门买菜还戴着护目镜，穿一次性雨衣，其实大可不必。”姜长青说，根据现在对新型冠状病毒的认知，普通百姓的自我防护，除了配合政府安排，自己做到出门戴口罩、回家勤洗手、多通风即可，过度的防护只会在潜意识中强化焦虑。

专家建议，市民们不要自己吓自己，不良刺激要控制，每天不必频繁刷手机，别让自己的精神都集中在疫情上，要增强对谣言的辨别能力。可以通过做菜、练练太极拳甚至阅读一本平时没时间读的书来分散注意力。当情绪无法自我消化时，要寻求家人帮助，多和家人沟通，通过电话联系亲朋好友，避免钻牛角尖。沙莎还特别提示，北京安定医院开通了24小时咨询电话，随时接受市民求助，帮助大家解决各类心理问题。