北京争做文明健康好市民倡议书

市民朋友们：

同在一座城，共爱一个家。疫情当前，咱首都市民心手相连，共克时艰，展现了顾大局、有担当的精神风貌，给您点赞！俗话说，“千好万好，平安最好”，文明健康的生活方式是守护平安的妙药良方。为此，我们向您发出三点倡议：

讲文明树美德。人类和动物都是地球村的小伙伴，热爱自然，敬畏生命，您得时刻记心上。生活条件好了，也别丢了勤俭节约的好“家风”，绿色低碳，理性消费，还能多给天空添点儿蓝。咱向来讲局气，邻里守望、友爱互助不能少，不管在不在朋友圈，有困难上前搭把手，往大了说这叫志愿精神，与人方便、与己方便，也是咱不变的老理儿。

讲卫生美家园。个人卫生别含糊，勤洗手常通风，不随地吐痰扔杂物，废弃的口罩不乱丢，咳嗽喷嚏遮口鼻，这都是讲卫生的“文明范儿”。公筷公勺摆上桌，分餐进食好处多，既然“病从口入”，咱们守住“舌尖上的健康”。环境卫生大伙儿齐动手，自己家里收拾利索了，楼道上下您也别落下。生活垃圾分类投放，这是现代生活的“新时尚”。

讲科学严防范。规律作息，适度运动，合理膳食，戒烟限酒，练就一副硬朗的好身板儿。学习疫情防控知识，正确防护，科学应对，不聚餐不扎堆儿，守住健康“一米线”，最吃劲的时候可不能掉链子。疫情防控没有局外人，支持配合防控措施，出现症状早报告，及时就医早诊疗，理性看待莫歧视，从权威渠道了解信息，防范到位咱们不恐慌。

疫散终有时，春暖花自开。市民朋友们，您的信心和行动，都是打赢这场抗疫阻击战的“硬核”力量。让我们从身边做起，养成文明健康生活习惯，建设美好家园，共同迎接充满希望的明天。

首都精神文明建设委员会办公室

北京市卫生健康委员会