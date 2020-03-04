世卫组织呼吁增加医疗防护用品供给

新华社日内瓦3月3日电（记者沈忠浩 陈俊侠）世界卫生组织总干事谭德塞3日表示，全球范围内医疗防护用品短缺正在限制许多国家应对新冠肺炎疫情的能力。他呼吁各国政府和相关企业紧急行动起来，使医疗防护用品的全球供应量在现有基础上增加40%。

谭德塞当天在例行记者会上说，由于全球范围内需求增加以及囤积和不当使用等原因，医用手套、口罩、呼吸器、护目镜、面罩和防护服等的供给出现短缺，许多在“抗疫”一线工作的医护人员得不到足够防护，这种情况令人担忧。当前市场操纵行为猖獗，不少订单需要数月才能交付，口罩等用品的价格已上涨数倍。

谭德塞说，据世卫组织估计，为应对新冠肺炎疫情，全球每月需要8900万个医用口罩、7600万副医用检查手套和160万副护目镜。总体而言，医疗防护用品的全球供应量需在现有基础上增加40%。他呼吁相关企业紧急提高产量，同时希望各国政府采取措施刺激生产，力争满足需求。

谭德塞表示，世卫组织已发布在医疗场所合理使用个人防护用品以及有效管理供应链的指南。该组织正与有关国家政府和相关企业等合作，增加相关物资的生产，努力确保受疫情影响较重国家和地区的防护用品供应。