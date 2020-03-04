国家卫健委：3月3日0—24时新增确诊病例119例 累计治愈出院病例49856例

人民网北京3月4日电（董童）国家卫生健康委于4日在官网发布的《截至3月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例119例，新增死亡病例38例（湖北37例，内蒙古1例），新增疑似病例143例。当日新增治愈出院病例2652例，解除医学观察的密切接触者6250人，重症病例减少390例。

情况显示，截至3月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例27433例（其中重症病例6416例），累计治愈出院病例49856例，累计死亡病例2981例，累计报告确诊病例80270例，现有疑似病例520例。累计追踪到密切接触者666397人，尚在医学观察的密切接触者36432人。

湖北新增确诊病例115例（武汉114例），新增治愈出院病例2389例（武汉1859例），新增死亡病例37例（武汉31例），现有确诊病例25905例（武汉22368例），其中重症病例6232例（武汉5723例）。累计治愈出院病例38556例（武汉24890例），累计死亡病例2871例（武汉2282例），累计确诊病例67332例（武汉49540例）。新增疑似病例52例（武汉43例），现有疑似病例340例（武汉234例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例152例：香港特别行政区100例（出院37例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院9例），台湾地区42例(出院12例，死亡1例)。