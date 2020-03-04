国家卫健委：3月3日0—24时新增确诊病例119例 累计治愈出院病例49856例
人民网北京3月4日电（董童）国家卫生健康委于4日在官网发布的《截至3月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例119例，新增死亡病例38例（湖北37例，内蒙古1例），新增疑似病例143例。当日新增治愈出院病例2652例，解除医学观察的密切接触者6250人，重症病例减少390例。
情况显示，截至3月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例27433例（其中重症病例6416例），累计治愈出院病例49856例，累计死亡病例2981例，累计报告确诊病例80270例，现有疑似病例520例。累计追踪到密切接触者666397人，尚在医学观察的密切接触者36432人。
湖北新增确诊病例115例（武汉114例），新增治愈出院病例2389例（武汉1859例），新增死亡病例37例（武汉31例），现有确诊病例25905例（武汉22368例），其中重症病例6232例（武汉5723例）。累计治愈出院病例38556例（武汉24890例），累计死亡病例2871例（武汉2282例），累计确诊病例67332例（武汉49540例）。新增疑似病例52例（武汉43例），现有疑似病例340例（武汉234例）。
情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例152例：香港特别行政区100例（出院37例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院9例），台湾地区42例(出院12例，死亡1例)。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn