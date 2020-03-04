农业农村部启动“奋战100天夺夏粮丰收行动”

据农业农村部2日消息，农业农村部近日启动“奋战100天夺夏粮丰收行动”，要求统筹做好疫情防控和春季农业生产，各地农业农村部门抓住春季田管关键时期，科学运筹肥水，狠抓促弱转壮措施落实，全力夺取夏粮丰收。

农业农村部有关负责人表示，夏粮生产是全年粮食生产的第一仗，产量占全年粮食产量的两成以上，夺取夏粮生产首战告捷，对稳定全年粮食生产，确保小康之年粮食和农业丰收至关重要。

据了解，“奋战100天夺夏粮丰收行动”将力争实现产量总体稳定、灾害损失可控和产品质量提升三个目标。依靠科技提高单产，力争产量基本稳定在上年水平；气象灾害损失率控制在5%左右，重大病虫危害损失率控制在5%以内；优质专用小麦比例提高2个百分点以上。

这位负责人表示，当前西南地区小麦正处于拔节期，江淮地区已全面返青，黄淮、华北、西北陆续进入返青期，正是加强春季田管、促进苗情转化的关键时期。今年冬小麦苗情总体好于常年，墒情是近几年最好的一年，实现夏粮丰收有基础。但夺取夏粮丰收还存在苗情长势不均衡、小麦条锈病和赤霉病流行风险高、遭遇“倒春寒”等不确定性因素。

农业农村部要求，各地农业农村部门要突出重点区域、紧盯关键农时，坚持因苗施策、分类管理，在抓好疫情防控的前提下强化技术指导服务，落实控旺促壮、防病治虫、防灾减灾各项措施。（记者于文静）