肺“娇气”吗？为什么受伤的总是它？

2019年12月以来，湖北省武汉市部分医院陆续发现了多例有华南海鲜市场暴露史的不明原因肺炎病例，现已证实为2019新型冠状病毒感染引起的急性呼吸道传染病。

新冠肺炎患者的临床表现以发热、乏力、干咳为主要表现，鼻塞、流涕等上呼吸道症状少见，会出现缺氧低氧状态。约半数患者多在一周后出现呼吸困难，严重者可快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍。值得注意的是，重症、危重症患者病程中可为中低热，甚至无明显发热。部分患者起病症状轻微，可无发热，多在1周后恢复。多数患者预后良好，少数患者病情危重，甚至死亡。

2020年3月5日（周四）12:30，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京朝阳医院副院长马迎民教授进行视频直播，结合新冠肺炎的特点，科普疾病的评估分型、治疗及愈后日常护理，千万不要错过。

专家简介：

马迎民，首都医科大学附属北京朝阳医院副院长，教授、博士生导师，呼吸与危重症医学科主任医师。中华医学会呼吸病学分会第九届委员会危重症医学组委员，中国药学会药物临床评价专业委员会副主席，中国药理学会治疗药物检测研究专业委员会常务委员，中国医药教育协会感染疾病专业委员会常务理事，北京医师呼吸内科专科医师分会理事，北京医学会呼吸病学分会第七届委员会常务委员，北京医学会过敏（变态）反应学分会常务委员。《中华呼吸和结核杂志》编委。

擅长：呼吸衰竭的临床救治与研究，肺部肿瘤和肺间质疾病的临床诊断和治疗。

此次从武汉市不明原因肺炎患者下呼吸道分离出的冠状病毒为一种属于β属的新型冠状病毒，即2019新型冠状病毒（2019-nCoV），目前研究显示与蝙蝠SARS样冠状病毒（bat-SL-CoVZC45）同源性达85%以上。

该病为急性感染，常在第一周病情逐步加重，结合流行病学史和临床表现综合分析。

流行病学史：发病前14天内有武汉市及周边地区，或其他有病例报告社区的旅行史或居住史；发病前14天内曾接触来自武汉市及周边地区，或其他有病例报告社区的发热及呼吸道症状的患者；发病前14天内与新冠病毒感染者（核酸检测阳性者）有接触史；聚集性发病。

临床表现：发热或呼吸道症状；具有肺炎影像学特征；发病早期白细胞总数正常或降低，或淋巴细胞计数减少。

目前，缺乏针对病原体的有效抗病毒药物，以隔离治疗、对症支持治疗为主。根据国家卫健委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第六版）》，对于重型、危重型病例，在对症治疗基础上，积极防治并发症，治疗基础疾病，预防继发感染，及时进行器官功能支持。

从目前收治的病例情况看，多数患者预后良好，儿童病例症状相对较轻，少数患者病情危重，死亡病例多见于老年人、有基础疾病者。

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