不知道你是谁，却知道你为了谁

3月2日，习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时指出：防控新冠肺炎疫情斗争有两条战线，一条是疫情防控第一线，另一条就是科研和物资生产，两条战线要相互配合、并肩作战。这是总书记对打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战发出的最新动员令。

中华民族的历史，是历经苦难、绵延不绝的历史，更是直面苦难、战胜苦难的辉煌历史。每逢大灾大难，就总会有那么一群人挺身而出，不怕牺牲、不畏艰难，为实现更多人的幸福牺牲个人幸福，为了捍卫更多人的利益牺牲个人利益。正是因为有这样一群人，中华民族才会生生不息，中华文明才会历久弥新。当前，在疫情防控以及科研和物资生产两条战线上，就有这样一大群人冲在最前面，他们夜以继日、尽职尽责，硬是把战局从乌云压顶推向胜利在望。他们当中，有医生、科研人员、人民解放军、人民警察、基层干部，有人民教师、普通工人农民、新闻记者、快递小哥，和来自四面八方各行各业的志愿者、社会工作者，等等。他们当中，许多人都是中国共产党党员。

共产党员，难道有什么特殊的本领吗？有一首歌这样唱道：“我不知道你是谁，我却知道你为了谁。”

中国共产党和近代以来的中华民族和中国人民的命运紧密相联，历经苦难与辉煌。新中国成立前的中央委员与候补委员共170多人，42人牺牲，占1/4左右；政治局委员与候补委员共55人，15人牺牲，占1/4左右。这个党历经革命、建设、改革，始终肩负为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心和使命。

中国共产党人，就是这样一群人，也是有血有肉有感情的普通人，却又普通而不平凡。他们“平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来”，听党指挥，服从组织安排，冲锋在前，吃苦在先，奋斗不息。有他们在，无论遇到怎样的灾灾坎坎，天都塌不下来。

当前，全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，经济社会发展加快恢复，但还不能轻言胜利。处在前线的共产党员依然要冲在最前面，一名党员一面旗，旗帜招展，才会有千军万马；在其他方面工作的共产党员也要有前线意识，主动配合前方、主动攻坚克难，闻令即动、争分夺秒，集中精力保证好物资生产、聚精会神搞好应急科研攻关，带头打硬仗、克难题、出成果。挑战越大，任务越重，共产党员越应该攻坚克难、一往无前，给人民以信心、安全和幸福。

当代中国发生的许多奇迹，都来自中国共产党，来自中国共产党人。中国共产党之所以有强大的领导力，是因为承载了初心使命，能够把14亿多中国人民凝聚起来，铸成铜墙铁壁。9000多万名共产党员，平时是细胞，铸就党组织生命力，战时是旗帜，赋予党组织战斗力。

（作者为中央党校（国家行政学院）党的建设教研部副主任、教授）