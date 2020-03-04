战“疫”一线 台青暖人心

“你们辛苦啦，快中午了大家休息一下，喝杯咖啡暖暖身子吧。”连续多日，台湾青年林易翰自驾来到江苏昆山各地高速卡口、街道社区、医院等防疫一线，将亲手烘焙的1500余杯“暖心咖啡”送到了一线人员手中。

林易翰2013年在昆山创立了咖啡星乐，依托当地两岸青创园和昆山试验区的诸多利好政策，渐渐打造连锁咖啡品牌，如今已在华东地区拥有6家门市店。新冠肺炎疫情发生后，他时刻关注着疫情防控情况，看到奋战在一线的工作人员如此辛苦，政府部门一如既往关心照顾台胞台商，他总想着要做点什么。

“没有昆山，就没有咖啡星乐。一杯咖啡或许比不上救命的物资，但希望能帮助一线的防疫人员提提神、暖暖身，代表我们全体员工送上一份心意。”林易翰说。

面对防疫物资的紧缺，不少台商台企踊跃捐款捐物，其中就包括昆山花桥经济开发区的台青创业企业昆山玛冀电子有限公司。

在得知由于天气寒冷，部分疫情防控点存在体温测量不准确的问题后，玛冀电子通过多方努力争取到7台红外线测温仪。首批2台测温仪已在花桥金融大厦、便民服务中心投入使用，公司正准备将其余测温仪捐赠到医院、隔离安置点等疫情防控点。

昆山市台办介绍，包括台青创业企业在内的当地众多台企，在有序复工的同时，也通过多种方式助力疫情防控。据不完全统计，截至目前，台商台胞分别通过当地红十字会、慈善总会等多种渠道捐款超1200万元人民币，捐助了大量口罩、消毒产品和方便食品等防疫物资，为一线工作人员送去温暖。

“两岸同胞需要守望相助，携手战‘疫’。作为创业台青，我们也要尽一份绵薄之力，奉献爱心，共筑疫情防控的钢铁长城。”玛冀电子董事长赵宜泰说。

（新华社南京电）