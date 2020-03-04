澳门所有公共部门恢复正常办公

据《澳门日报》报道，从3月2日起，澳门所有的公共部门恢复了正常办公和对外服务。2日上午9时，前来澳门公共行政大楼办理商业或民事登记等业务的市民比往常有所增加。为降低交叉感染风险，澳门公共部门根据特区政府卫生局制定的防疫指引，全力做好复工后的防疫工作。

据报道，澳门市民进入公共部门时要填写健康声明并接受体温测量，各部门也纷纷采取措施，避免人群扎堆办理业务。一些公共部门还通过增设自助服务设备、开辟服务专区、接受网上预约等方式，以减少人流聚集，让市民在安全的环境下便捷办理各项业务。同时，许多部门在需要填写表格的地方和自助设备前都放有按压式瓶装免洗消毒液，确保市民在徒手操作之后可以马上消毒。

澳门特区政府身份证明局服务管理处处长张佩群表示，该单位自助区里最多同时允许5个人办理业务，如果超过5人就需要在外围排队，等候的市民相互间要保持约一米距离。同时，身份证明局增设宝宝专区，如有市民为初生婴儿办理手续就在这个区域等候，并可以优先到柜台办理，减少等候时间。

前往公共部门办理业务的市民表示，填写电子健康声明虽然有点费时间，特别是老人家大多不太熟悉操作，但这对大家的健康有帮助，万一现场出现疫情问题可以通知到个人，所以填了更放心。

与此同时，包括电影院在内的娱乐场所自3月2日凌晨起也可重新开放。澳门特区政府要求，在营业期间，各娱乐场所要严格遵守相关规定，例如接待客人数量要比原规定的数量少一半，须加强消毒清洁工作，员工及顾客都要佩戴口罩，拒绝发烧或呼吸道症状人士进入，客人之间要保持1米或以上距离等。

多位澳门工商界人士表示，疫情的影响只是暂时的；积极应对，充满信心是他们展望未来的共同关键词。澳门中华总商会常务理事、澳门啤酒有限公司联席董事长蔡明威说：“我们的责任是尽快复工复产，制定好短中长期对策，把握疫情过后的需求爆发期，这样企业才能更好发展，澳门的经济也会尽快得到复苏。”（记者柴逸扉）