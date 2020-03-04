河北规上工业企业复工率达92.5%
记者从河北省工业和信息化厅获悉，截至3月1日，河北全省规模以上工业企业复工企业12193家，复工率达92.5%，返岗人员数181.8万人，返岗率为70.3%。
据悉，疫情防控工作启动以来，河北省工业和信息化系统以战时状态抓疫情防控、以战时举措抓复工复产，奋力夺取疫情防控和工业经济发展双胜利。河北省工业和信息化厅组建工作专班，超前谋划部署，对全省营业收入超100亿元、超10亿元、超亿元工业企业实行省、市、县分级负责，年营业收入超100亿元的企业复产率达100%、超10亿元企业复工率达99.1%、超亿元企业复工率达96.0%。
河北选派25名处级干部作为驻企特派员，深入重点企业“一对一”包联帮扶，65家重点防控物资生产企业复产率由1月底的30%提高到96.9%。（记者史自强）
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