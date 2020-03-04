中国信保出台23条举措稳外贸

记者从中国出口信用保险公司了解到，为积极应对新冠肺炎疫情对宏观经济的影响，中国信保日前已出台相关意见，明确了23条专项措施，为全力支持外经贸企业复工复产，稳住外贸基本盘提供有力支持。

在短期出口信用保险方面，中国信保将实施更加积极的承保政策，进一步扩大短期出口信用保险覆盖面；切实加强对小微企业的帮扶力度；加大对受疫情影响严重的湖北地区出口企业支持力度；进一步加大重点市场支持，引导企业加强多元化市场的开拓；加大对战略性新兴产业等行业承接国际订单的支持力度，支持行业龙头、自主品牌企业巩固扩大在手订单规模；优先支持垂直型龙头电商和资质良好的跨境电商企业自营出口业务，鼓励企业利用海外仓扩大出口；优先保障在全球供应链中有重要影响的龙头企业和关键环节恢复生产供应。

在项目险方面，将强化项目协调，提高推动效率，协助企业加快项目落地；积极支持中国企业建设国际营销网络开拓重点市场；重点支持国际产能合作、能源资源、农业等投资项目；加大对境外经贸合作区业务的支持力度，积极促进投建营综合发展；积极发挥担保与出口信用险联动作用，为客户境外项目履约和融资提供增信服务。

在保单融资方面，将加强贸易融资支持，扩大短期出口信用保险保单融资规模；完善“政府+银行+保险”融资合作模式，着力扩大中小企业保单融资规模；深化银保合作，积极运用信息技术等手段推动银行简化手续，推广“苏贸贷”“信保贷”等模式；推动医疗防疫类进口预付款保险项下保单融资合作。

在保后理赔方面，将适度放宽理赔条件，提高短期出口信用保险理赔效率，对受疫情影响企业开辟绿色通道，优化短期出口信用保险线上理赔功能，做到应赔尽赔、能赔快赔；加强项目保后管理，提前准备应对预案，最大程度减损止损；简化项目类业务报损、索赔流程，切实提高效率，提升理赔服务。

在资信服务方面，将建立疫情相关资信业务绿色通道，持续更新发布国外政府贸易管制政策等。

中国出口信用保险公司党委书记、董事长宋曙光表示，中国信保将进一步强化政策性金融机构的使命担当，充分履行政策性职能，积极支持出口企业复工复产，支持国家做好“六稳”工作，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战和稳定外需，以及决胜全面建成小康社会做出更大的贡献。（记者王俊岭）