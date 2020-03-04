前2个月
全国发行地方政府债券12230亿元
据新华社北京3月3日电 （记者申铖）财政部3日发布数据显示，今年前2个月，全国发行地方政府债券12230亿元；其中，发行一般债券2732亿元，发行专项债券9498亿元。
数据显示，今年前2个月，地方政府债券平均发行期限15.2年，其中一般债券17.5年，专项债券14.5年；地方政府债券平均发行利率3.44%，其中一般债券3.39%，专项债券3.46%；地方政府债券支付利息529亿元。
从2月份情况来看，全国发行地方政府债券4379亿元。其中，发行一般债券2029亿元，发行专项债券2350亿元；按用途划分，全部为新增债券。
截至2月末，全国地方政府债务余额225302亿元。其中，一般债务121426亿元，专项债务103876亿元；政府债券223413亿元，非政府债券形式存量政府债务1889亿元。
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