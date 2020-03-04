财税政策使出减负“连环招”

3月3日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况。财政部相关负责人在会上指出，财政部会同相关部门出台了一系列财税政策，支持企业特别是中小微企业早日复工复产，其中2月份已出台三批减税降费政策。接下来，减税降费方面可能还会有新政策出台，更好推动复工复产。

单月推出三批减税降费政策

日前，财政部、税务总局发布公告，自2020年3月1日至5月31日，免征湖北省境内增值税小规模纳税人增值税，其他地区小规模纳税人征收率由3%降为1%。

“这是一个月内推出的第三批减税降费政策，此次聚焦增值税小规模纳税人。”财政部税政司司长王建凡介绍，小规模纳税人是指年销售额不超过500万元的增值税纳税人，小规模纳税人在现有增值税的纳税人里占比达80%以上。

王建凡指出，对小规模纳税人的减税，主要是针对个体工商户和小微企业。小规模纳税人的增值税按照营业额×征收率计算，企业只要有营业收入就要交增值税。此次政策的出台意味着，只要是小规模纳税人就能够受惠，保证了小规模纳税人能够全面享受到税收优惠的好处，最大限度扩大了税收优惠的覆盖面。

国家税务总局总审计师兼货物和劳务税司司长王道树表示，针对小微企业和个体工商户的税费减免政策比较多，既有对支持复工复产减征或者免征增值税的政策；又有国家出台的其他针对疫情防控的若干税收优惠政策；还有去年以来出台的针对月销售收入在10万元以下的小规模增值税纳税人的免税政策。“我们将全力确保小微企业和个体工商户应享尽享、应享快享。”

全年社保费减负超1万亿元

除了落实税收减免政策外，最近相关部门还出台了社会保险费减免政策。

财政部社会保障司司长符金陵介绍，企业的养老、失业、工伤三项社会保险阶段性降费实施以后，预计2020年可以减轻企业负担5100多亿元。同时还指导地方在确保医保基金长期可持续的情况下，减征部分职工医保单位缴费，又可以减轻企业负担约1500亿元。加上去年企业养老保险单位缴费比例由20%降为16%政策的实施，全年仅社会保险费减负就会减轻企业负担超过1万亿元。

企业少缴一点，政府多补一点。符金陵指出，普遍放宽疫情防控期间中小微企业失业保险稳岗返还政策标准，加大失业保险稳岗返还力度。“同时，我们还加大职业培训补贴的支持力度，积极推进开展线上职业技能培训，对疫情防控期间一些中小微企业在停工期、恢复期开展线下或者线上培训的，也按规定纳入补贴范围。”

融资成本进一步下降。增加贴息资金的规模，加大对重点保障企业专项贷款财政贴息的支持力度，按企业实际获得贷款利率的50%给予贴息，保证这些企业的实际融资成本不高于1.6%。

“目前，已经贷款企业的实际融资成本还要更低一些。我们相信，这些政策的落实将会有效地帮助企业特别是中小微企业渡过难关，早日复工复产。”符金陵说。

加大对地方的转移支付力度

减税降费力度加大，政策落地能否得到保障？

符金陵介绍，在出台企业养老、失业、工伤三项社会保险费阶段性减免政策时，考虑到湖北疫情严重，减免力度更大。从2月起，湖北所有企业都可以免除三项社保费最长达5个月。“总体来看，这项政策对湖北省的三项社会保险基金会产生一定影响，但影响是可控的。湖北省失业和工伤保险基金滚存结余目前还有一定规模，足够保障支付两年以上待遇的需要，失业和工伤这两项基金减免政策完全可以落地。”

“企业养老保险方面，如果湖北按五个月对所有企业全部免征单位缴费，将减少基金收入220亿元。但湖北省截至2019年底基金滚存结余超过1000亿元，同时，中央财政在研究今年养老保险基金中央调剂制度和安排中央财政养老保险补助资金时，将对湖北给予重点关照，以弥补湖北省因为实施阶段性免征社会保险费特别是养老保险费所形成的缺口。完全可以保证湖北省企业养老保险免征政策落地，也可以确保全省退休职工养老金按时足额发放。”符金陵说。

符金陵指出，这次疫情对湖北省以及其他地区的财政收支产生了一定冲击，但这个冲击是阶段性的。目前，我国财政收支的总体规模较大，财政收支结构调整空间和回旋余地还比较大。今年各级财政部门在研究提出预算安排时，与往年一样，已经考虑了一些不确定因素。目前看，疫情防控支出是有保障的，疫情对财政收支的影响总体是可控的。

“下一步，财政部将让积极的财政政策更加积极有为，进一步调整财政支出结构，加大对地方的转移支付力度，特别是加大对湖北等受疫情影响较大省份的支持力度，确保地方疫情防控和民生支出得到保障。我们也努力通过综合性的财税措施，把疫情对财政收支的影响降到最低。”符金陵说。