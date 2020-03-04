广东1836家餐饮门店提供预约式团餐配送

广东省餐饮服务行业协会28日联合广东省团餐配送行业协会发出“保障企业复工复产餐饮供应，开展广东全省预约式外卖用餐配送服务”倡议书，并联合广东省200家重点餐饮企业向社会提供预约式团体订餐配送服务。

广东省餐饮服务行业协会表示，自2月16日启动开展广东省预约式外卖餐饮服务单位报名后，该协会组织专家按照企业连锁规模实力、城区分布广泛、供应链溯源管控、门店运营水平及品牌知名度、美誉度等指标综合考量，经严格筛选，此次发布全省首批200家供餐企业名单，共计1836家门店，全面覆盖广东21个地市。

该服务面向全省范围内的机关、团体、企业、事业单位，提供早餐、午餐和晚餐。由用餐需求单位统一与供餐企业提前以电话、企业小程序、官方APP方式预订或直接相关网络外卖平台下单(早餐前一天12:00前预订，午餐和晚餐前一天16:00前预订)。供配送方式包括单位派人自取、餐企送餐上门(或到指定地点)和第三方提供配送服务(适用于通过第三方预订、线上预订)。

据介绍，供餐企业承诺将认真落实各项疫情防控措施，确保用餐食品的质量和安全。特别要掌握每份订餐菜品批次的供餐数量(严格按照堂食烹饪标准制作)，不得超负荷生产供应，不得发包给第三方。各供餐企业食品安全管理员必须严格执行安全监管，确保到岗到位。

美团、饿了么和顺丰冷运等第三方外卖平台和机构将参与配送。第三方外卖平台要在服务站点配备体温计、口罩、消毒液和酒精凝胶，送餐骑手餐箱早中晚各消毒一次，每日早晚测量骑手体温。每份订单要附上专属服务安心卡，标注送餐者体温。(记者 程景伟)