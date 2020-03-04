不论树影多长，根永远扎在土里
刘 峣
疫情防控，基层工作是关键。维持社会秩序、防止疫情扩散，每个基层工作者都是不可或缺的一个关键，也是最普通却最美丽的前行者。
日夜奋战在抗疫一线的基层工作者中，有不少海归的身影。他们或许是穿梭于社区之中，核实居民信息、宣传抗疫知识的社区工作人员；或许是站在群众身前，以身作则、带领村民抗疫的村支部书记；或许是24小时坚守岗位，时刻待命、哪里需要去哪里的民警……此刻，他们的身上没有什么海归的“标签”，只有与疫情作战的决心，以及守护群众健康的信念。
海归下基层，并不是什么新鲜事儿。2016年的一份海归就业调查报告显示，多数海归回国后均从事基层工作。随着出国留学走向大众化，越来越多的海归走向基层，既是就业环境造成的结果，也有个人发展的主动追求。
到基层一线工作，与老百姓直接打交道，是海归就业、创业的好选择。往小了说，这些年一些海归遭遇“水土不服”，除了求学期间缺乏积累和规划外，很大的原因是多了些虚无缥缈的理想主义，少了些踏踏实实的真才实干。只有经历基层的历练和吹打，才能更好地增长本领、实现个人追求。
往大了说，基层的广阔天地大有可为。扎根基层、发挥海归优势，将小我融入大我，是祖国所需、时代所唤。在抗击新冠肺炎疫情的战役中，众多海归在基层的岗位上默默奉献，带着最大的热情去做最平凡的工作，让青春之光闪耀在抗击疫情的道路上。这样的故事值得记录和书写，这样的选择也值得歌颂和鼓励。
“不论树的影子有多长，根永远扎在土里。”对海归来说，这树根既是祖国之根，也是基层之根。日前，习近平总书记回信勉励在首钢医院实习的西藏大学医学院学生，其中的寄语也适合海归：珍惜学习时光，练就过硬本领，毕业后到人民最需要的地方去，以仁心仁术造福人民特别是基层群众。
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