六安多项举措保障复工复产

2月24日，10辆大巴从安徽省六安市叶集区缓缓开出，车上180名务工人员满心期待，准备前往六安市舒城县务工：“待在家干着急，没想到政府部门帮忙找了新工作，这一年得加油干！”

节后复工，叶集区4万名外出务工人员中，近七成未能如期外出，舒城县的企业用工需求缺口却接近万人。于是，两地人社部门一拍即合，将叶集区待岗人员推荐至舒城县相关企业。

疫情发生以来，劳务大市六安通过实施“帮您复工、助您上岗”行动，大力推动企业复工复产、务工人员上岗就业。

——“帮您复工”减企业负担。

在安徽富美医疗科技有限公司，工人正加班加点赶制医用防护服，为战“疫”提供护身“铠甲”。

“刚开始复工时，原材料供应不足，产能也赶不上，特别着急。”总经理李林犯难之时，六安市安排专人驻企指导、急事急办，协助企业快速完成相关产品变更备案，并协调两台压胶机无偿使用。与此同时，开辟运输绿色通道，确保企业原料进得来、物流走得畅。

当前，企业防护服日产能已由原来的800套提升至1500余套。“在保证产品质量的前提下，我们力争进一步扩大产能，众志成城抗击疫情。”多方助力让李林信心倍增。

帮生产解困，也帮招聘员工。针对企业招人难题，六安市及时收集并帮助发布用工信息，通过本地挖潜、余额调剂等方式，满足企业阶段性用工需求，目前人社部门共为421家企业发布2.74万个岗位用工信息。

“受疫情影响，公司原本的线下招聘活动只能取消。多亏政府部门主动对接，帮忙搭建线上招聘平台，我们已经收到了不少求职简历。”安徽中至信家具有限公司人力资源部负责人吴鸣鸣松了一口气。

当好“服务员”，还要送上“大礼包”。为了最大程度降低疫情对企业带来的影响，六安市帮助企业用足用好各级财政奖补、金融支持等政策：市国有资产运营公司对续租的中小微企业和个体工商户，免收3个月房租；银行机构为疫情防控重点保障企业提供授信总额21.64亿元，对因疫情影响货款回笼的企业实行贷款展期、降低信贷利率……

一系列政策让企业轻装上阵。“增加的800万元授信额度真是‘及时雨’，融资难题得到缓解，接下来要加足马力好好干！”金寨高贝斯无纺布制品有限公司有关负责人说。

——“助您上岗”解务工人员难题。

2月下旬，六安市火车站一改前些天的冷清，200多名务工者扛着大包小包，乘坐复工专列前往苏州务工。疫情发生以来，六安市鼓励各地和企业通过“点对点、一站式”包车、企业间拼车等直达运输方式，服务农民工有序返岗。截至目前，全市已组织27万人外出务工，其中贫困人口4.32万人。

返岗途中，一些务工人员对个人防护有些担忧。“一本防疫手册、一沓口罩、一瓶消毒液、一支温度计、一张联系卡”，金寨县为每位异地就业者发放“五个一”流动防疫包，贴心服务让务工人员“去前有准备、途中有秩序、到后有保障”。

为了增强员工返岗后的适应能力和技能水平，六安市鼓励支持大企业、普通高校、职业院校、社会培训机构等免费开放线上培训资源，依托各类线上职业技能培训平台组织返岗职工在线学习。在六安建工监理有限公司，按照“每天一专题、每天一测验”的方式，组织300余名员工居家学习培训。

山核桃、茶叶、土鸡蛋……一样样特色农产品在电商平台上卖得颇俏，六安市推广“电商企业+其他+合作社+贫困户”模式，帮助贫困户销售农产品。当前全市442个建档立卡贫困村的415家电商网点中，低风险地区的285家全部恢复经营。不仅如此，对于困难人员特别是建档立卡贫困劳动力，六安市还开发临时性、公益性岗位，实现托底就业。

种植养殖业忙起来了、车间机器响起来了、林立塔吊转起来了！通过招聘员工、生产解困、政策落实、防控到位、提振信心等“五帮”，找到岗位、快速返程、技能培训、个人防护、排忧解难等“五助”，截至2月26日，六安规模以上企业复工率达93.9%，外出人员返岗率达82.5%，市内人员到岗率达85%以上。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 18 版）